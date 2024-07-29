高虹安遭停職白委批違憲 劉世芳搬三法條駁：一切合規

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月、褫奪公權4年並停職，民眾黨立委張啓楷認為，高並非在市長任內涉貪，停職處分是違憲。內政部長劉世芳說明，予以停職停薪，是按「憲法」、「地方制度法」及「公務人員俸給法」所做的最終處置，如果不屬於「維持基本生活所需」，不一定要給半薪。

劉世芳上午出席113年度中央聯合辦公大樓防災士培訓開訓典禮，被問到內政部要求高虹安停職，劉說明，無論是憲法第15條或第23條，服公職是權利也是義務，憲法第23條明確規範，工作權保障如果牽涉到明顯的公共利益時，應按照第23條憲法比例原則予以規範。

劉世芳指出，內政部是引用「地方制度法」予以停職，停薪則引用「公務人員俸給法」行政院人事行政總處所提的解釋，如果不屬於「維持基本生活所需」，不一定要給半薪。做出高虹安停薪規定，她強調，是按憲法、地方制度法，及公務人員俸給法三個層次，所作成最後處置。

針對高虹安宣稱要捐出半薪作為新竹急難救助，劉說，高虹安現在不一定是為維持基本生活所需，且半薪不到10萬塊，要捐給急難救助，很多NGO跟公益團體都可以做到。「如果慷國家之慨，把國家給她的薪水捐出來，大概不符俸給條例裡所說的『維持基本生活所需』的俸給條件。」

媒體追問，是否擔心之後預算會期被民眾黨立委找麻煩？劉世芳說，尊重每個立委對行政部門的監督，但高虹安會停職停薪，是因司法判決高違反貪汙治罪條例，內政部再引用憲法、地方制度法、公務人員俸給法予以停職停薪，都是按規定、行政命令上的規範來做處置。

「地方制度法」第78條明定，直轄市長、縣市首長、鄉鎮市長、村里長若涉嫌犯內亂、外患、貪汙治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經一審判處有期徒刑以上之刑者，得由行政院、內政部、現政府、鄉鎮市區公所停止其職務。