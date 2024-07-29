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黃瀞瑩辦婚宴「嫁人了」 柯文哲不忘叮嚀這事：靠你們了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「三巨頭」民眾黨主席柯文哲、北市長蔣萬安及民進黨立委王世堅等人都到場祝福。圖／引用自柯文哲臉書
「三巨頭」民眾黨主席柯文哲、北市長蔣萬安及民進黨立委王世堅等人都到場祝福。圖／引用自柯文哲臉書

當年以一日幕僚爆紅的北市議員、「學姐」黃瀞瑩昨天舉辦婚宴「嫁人了！」「三巨頭」民眾黨主席柯文哲、北市長蔣萬安及民進黨立委王世堅等人都到場祝福，也被笑稱是藍綠白大和解場面。柯文哲昨天晚間也在社群貼文說，自己一路看著黃瀞瑩成長，看到她在紅毯上洋溢幸福笑容，很替她開心，強調「台灣少子化的國安危機，靠你們解決了！」

黃瀞瑩是在今年3月與夫婿劉家耀登記結婚，昨天正式舉辦婚宴。北市副市長林奕華昨天也在臉書貼文祝福，表示4月某天晚上她在加班，剛好碰到這對郎才女貌小夫妻來市政府11樓拍婚紗照，「新郎帥氣，新娘美麗，真是天作之合。祝福兩位新婚大喜，幸福美滿！」林奕華也不忘開玩笑稱「咦？彷彿聽到鄉民們心碎的聲音..。」

一路看著黃瀞瑩從幕僚、市府副發言人、到當選議員的前老闆柯文哲，昨天晚間也在臉書說，當年黃在台北市政府媒體事務組工作時，態度親切又認真，後來因為一日市長幕僚一夕爆紅變成了學姐，一開始有些不知所措，不知道怎麼面對外界的關注，不過她適應力很強，很快調整過來。

柯文哲也稱讚，黃瀞瑩擔任副發言人以後，說明政策、回應輿情的架勢十足，累積了更多的好感度。如今她已經是一個獨當一面的市議員，未來不可限量。

柯也恭喜瀞瑩，也恭喜新郎家耀，不過不能免俗的，我還是要說「一個人走得快、一群人走得遠」，不過你們2個人不算是一群人，未來台灣少子化的國安危機，就靠你們解決了，拜託你們務必多多愛國！

黃瀞瑩是在今年3月與夫婿劉家耀登記結婚，昨天正式舉辦婚宴。北市副市長林奕華昨天也在臉書貼文祝福。圖／引用自林奕華臉書
黃瀞瑩是在今年3月與夫婿劉家耀登記結婚，昨天正式舉辦婚宴。北市副市長林奕華昨天也在臉書貼文祝福。圖／引用自林奕華臉書

北市 柯文哲 黃瀞瑩

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