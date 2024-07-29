【即時短評】拆樑固樑別當豬隊友 網戰扯無辜市長幼女

罷免謝國樑案愈燒愈旺，不只公視台語台新聞推出專題節目介紹「拆樑行動」惹議，這幾天網路也因罷免案開戰，謝國樑與身障幼女的報導被網軍拿出來貼文操作，影射謝謝市長「博同情」，市政府痛批利用小朋友行徑惡劣。網路匿名者多，始作俑者難查，雙方互控，卑劣手段已讓罷免案失焦。

罷樑案爭議不斷，從查詢單寄發、前總統馬英九被做成假圖卡鬧上法院、基隆廟口夜市因看板衍生罷吃風波，到謝國樑身障女兒也無端被捲入，不僅蒙上政黨對立陰影，更逐漸被加油添醋，從街頭巷戰打到網路戰。

拆樑團體多次在藍大咖人物聲援時抗議，還有利用假圖卡等行徑都惹爭議，表達訴求要有正當性，過多的攻防小心失去中間選民最初的信任，反失論述的焦點。

罷免程序既已啟動，各行各業的市民都有表達立場的自由，基隆廟口夜市表達對看法，是市民的自由，如今也被逼禁言嗎？別超過了界限，製造分化對立，絕非市民之福。

東岸商場、人工草皮、代言人花費、委外招標等相關爭議，都屬市政範圍，好壞可受公評，大家大可加入戰場，回歸市政的探討，藍綠及公民團體、社群都不宜越界，流於人身攻擊及謾罵，反而升高仇恨值。

選委會查詢單有沒大量寄發爭議，也要讓各界信服，依法查對不是打壓，因為每張連署書都白紙黑字，要禁得起複查檢核，即使不夠數量，也還有補件時間，選委會要能堅持行政中立，才能昭公信。

拆樑、固樑都有可能出現「豬隊友」，請回歸罷免的本質，依法行事，來一場公公正正決戰，不要再以旁門左道想要干擾，成案就戰了，誰贏誰敗還在未定之天；不成案也是民意的展現，卑劣的手段只會讓市民唾棄。