民眾黨增副主席？蔡壁如指無中生有

民眾黨成立邁向五周年，本周六將在高雄舉行黨慶暨黨代表大會，傳出部分地方黨代表有意提案，討論新增民眾黨副主席一職，屬意由前立委蔡壁如擔任。民眾黨發言人戴于文昨表示，相關報導毫無事實根據，根本編劇等級，目前未有黨代表提案增設副主席，希望外界勿再以訛傳訛，藉此炒作政治話題。

蔡壁如受訪時則說，她不回答所謂的傳說與聽說，基本上沒有這一回事，自己覺得都是無中生有，現在突然冒出這個議題，大概就是媒體想要製造話題。

民眾黨主席柯文哲昨到嘉義市參加民眾黨國家治理學院第四屆國政班，媒體追問「黨代表大會是否要增設副主席？」「高虹安有沒有跟你聯絡？」柯嘴巴緊閉，完全未回應，沒停下腳步快速走入活動會場，也不接受媒體聯訪。

另外，新竹市長高虹安涉貪，一審遭判刑七年四個月。蔡壁如表示，「看到這樣的判決，我是覺得滿心疼的」，因為她與高都是素人從政，有時候就是沿襲一些前輩的做事方式，也許大家不知不覺，也都覺得習以為常，「我個人認為她沒有這樣的犯意」。

至於柯文哲牽涉北市三大案，蔡壁如也說，很相信柯的為人，「我覺得他不會貪啦，一個亞斯伯格症的人，他可能也不知道怎麼貪吧」，所以應該不會有什麼事情。