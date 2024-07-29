明年總預算近3兆 國防預算創新高

行政院長卓榮泰今天將聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近三兆元，歲入可能超過二點八兆元。知情人士透露，明年國防預算額度，將在四千六百億元上下，加計包含特別預算與特種基金，估計將達到六千三百億元左右，約增幅百分之五。

蔡政府任內最後一次編列的二○二四年度中央政府總預算案，歲出達兩兆八八一八億元，歲入達兩兆七○九二億元，雙創新高。其中，國防預算再創歷史新高，納入國防預算、特別預算與非營業特種基金後，共計達六○六八億元。

賴政府上任後，首次編列的明年度中央政府總預算案備受矚目。卓榮泰預計今天下午召集各部會首長討論二○二五年度中央政府總預算案，八月上旬將向賴清德總統報告，並於八月下旬的例行院會拍板通過。歲入部分因今年經濟狀況不錯，稅課收入將有成長，明年度有望觸及二點八兆元。

歲出編列部分，整體預算規模可望再創新高，逼近三兆元。因應賴清德總統擴大社會投資，教育、社福預算預料都會再度成長；另在穩定加強國防預算上，知情人士透露，明年度國防預算額度將在四千六百億元上下，若包含特別預算與特種基金的總支出，估計達到六千三百億元左右。

兩項國防特別預算（增購F-16、海空戰力加強計畫）明年共編列九○五億元，比今年的九四三億元略低。

不過，在年度預算方面，由於去年預算送出政院之前，臨時加入蔡政府指示的多項「軍用商規」無人機採購案，使得許多既有的軍事投資計畫，付款必須向後順延。

從今年度預算書可看出，明年付款金額將比今年多廿億元以上的投資案，至少有七項，總金額超過四百億元。其中岸置魚叉飛彈明年預計編列二○六億元，比今年多了一百五十六億元。加上軍公教加薪，以及美方軍援的配合款項，由此推估，明年的國防預算增幅約為五％。

另為因應勞保年金財務惡化，明年有望比照今年，從公務預算撥補一千兩百億元，再加上分三年撥補的三百億元疫後特別預算，共計一千三百億元，累計撥補三九七○億元。

此外，昨傳出國發基金明年度爭取盈餘不繳庫，將保留盈餘再投資新創、五大信賴產業或配合新政的各項支出。