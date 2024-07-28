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蔡壁如信用卡被盜刷 星展銀行發現這點有異忙通知臉書

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府顧問蔡壁如連續被盜，連帶信用卡也被盜刷，所幸銀行察覺，通知臉書關閉十天，以免損失擴大。圖／取自蔡壁如臉書。
台中市府顧問蔡壁如連續被盜，連帶信用卡也被盜刷，所幸銀行察覺，通知臉書關閉十天，以免損失擴大。圖／取自蔡壁如臉書。

台中市政府市政顧問蔡壁如，在臉書貼文說她的臉書帳號被盜、信用卡也被盜刷。10天前，深夜時分信用卡被小額盜刷了3筆，銀行通知，她才驚覺臉書帳號也被盜了，所以臉書也被關閉了10天。經與臉書協調，更改密碼，粉絲留言「終於看到壁如姐了」，總算恢復正常。

蔡壁如表示，10天前她的信用卡在深夜兩三點竟被盜刷50、100元左右的小額刷卡，星展銀行察覺有問題，打電話通知，她才驚覺信用卡被盜刷。

蔡壁如說，信用卡被盜刷可能是她常透過臉書捐款給NGO機構，所以臉書裡面有信用卡的資訊，結果臉書帳號被盜連帶信用卡也遭盜刷。

銀行通知相關單位緊急關閉蔡壁如臉書，以免她損失擴大，蔡壁如臉書關閉10餘天終於恢復正常，她也在臉書公告經過。

信用 盜刷 蔡壁如

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