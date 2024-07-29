新聞眼／濫用密件避監督 恐成貪腐保護傘

憲法法庭日前針對國會改革修法裁准暫時處分，也讓立法院成立的兩個專案調查小組停止運作，爭議案件要水落石出恐要再等等。而這一切，又和民進黨政府屢屢用「密件」規避立法院監督有關，導致爭議事件難以釐清，也讓外界質疑政府有濫行核密之嫌。

從疫情期間在野黨不斷質疑的疫苗採購合約、前總統蔡英文在政大的人事檔案、鏡電視申設過程、數位身分證，再到日前駐美代表俞大㵢遭鏡週刊報導指控花公帑等，要不是被列為密件「封存」不給看，就是有各種限制，即使立委調閱文件，更出現幾乎整本資料塗黑。

這樣的狀況，在國會改革法案通過後，出現轉圜餘地，立法院成立鏡電視、進口雞蛋專案調查小組，正準備釐清爭議環節時，卻遭大法官裁定暫時處分。

事涉敏感的政府事項，被核定「機密」有其必要性，但政府不能藉由法規的模糊地帶，濫用機密來規避立法院的監督，甚至成為打擊在野陣營的工具或當成貪汙腐敗的保護傘。國家機密必須保護，但政府機關卻不可濫用「密件」來規避施政上的缺失。