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藍提一般公務解密法制化

聯合報／ 記者王千豪林縉明張睿廷鄭媁／台北報導
國民黨立委羅智強（圖）、徐巧芯與羅廷瑋均提出「國家機密保護法修正案」，希望將一般公務機密法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時程。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強（圖）、徐巧芯與羅廷瑋均提出「國家機密保護法修正案」，希望將一般公務機密法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時程。圖／聯合報系資料照

國民黨立委羅智強徐巧芯羅廷瑋分別提出「國家機密保護法修正草案」，希望將一般公務機密法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時程。其中，徐巧芯與羅廷瑋版規定解密時間不得逾三年、羅智強版不得逾五年。

前總統蔡英文執政時期留下不少爭議事件待釐清，但許多被列為機密，在野質疑規避監督。國家機密依法可分為絕對機密、極機密、機密，保密期限分別為不得逾卅年、廿年、十年。一般公務機密文書僅有「密」等級，現行各公務機關均得依文書處理手冊及相關法令，自行核定機密，且無保密年限的限制規定，解密與否均由機關自行決定。但行政院文書處理手冊並無法律授權，僅為行政規則，卻擁有核定國家機密的權限，引發在野質疑。

徐巧芯和羅廷瑋提出國密法第十一條修正草案，增列「非依本法核定之機密，除依法律或法律具體明確授權之法規命令外，保密期限不得逾三年。」羅智強則提案增訂保密期限不得超過五年。

徐巧芯表示，以近期發生的駐美代表俞大㵢事件來講，沙發多少錢、咖啡機多少錢，外交部都列為密等，不讓大家問，知道的人也不能說，這個有道理嗎？為什麼要把這些資訊列為密等？

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，機密解密年限是保護避免被不當揭露，影響政府施政，國民黨不要為開放而開放，為解密而解密，應該要通盤考量。

政大法律系副教授廖元豪表示，這種法律沒「不溯及既往」問題，可適用在「從前未經本法核定為國家機密」之資料。

徐巧芯 羅廷瑋 羅智強

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