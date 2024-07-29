連勝文基隆挺樑 綠批人工草皮施政

國民黨副主席連勝文昨天到基隆力挺市長謝國樑，指謝維護市產（東岸商場）沒有錯，引進一流企業（微風）要被罷免沒道理。民進黨搞罷免，最好基隆成為破口，以後再推動罷免立委，鞏固民主獨權力和利益。謝國樑說，如果要再選一次，請支持者站出來再擊退對方一次。

發動罷免的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，二月發起罷免至今，訴求都是請謝市府回應有疑慮及爭議的市政。包含市公車為何不斷拋錨？廣設人工草皮的用意為何？深夜強闖東岸商場的正當性又是什麼？國民黨把不同意見當成政黨攻擊，只會離民心愈來愈遠。

民主進步黨基隆市黨部主委林明智表示，公民團體發起罷免，如果正當性不足，不會發展到現在的階段。謝國樑不是沒做事，而是做了太多錯的事，東岸廣場爭議、電動機車政策、可笑的人工草皮設施，都凸顯謝國樑不適任市長。

公民團體「山海公民拆樑行動」質疑謝國樑施政不當，號召民眾連署罷免，八日已將四萬三千一百三十八份連署書送交基市選委會，目前正在查對連署人資格，最遲八月十七日完成，再將結果函報中央選委會，據以宣告罷免案成立或不成立。

國民黨基隆市黨部昨在七堵舉辦年度幹部小組長授證，同場召開「反惡罷，挺善樑」座談會，連勝文、謝國樑和立委林沛祥及多名市議員出席。

連勝文說，曾和謝國樑到外國港口考察，他拍風景，謝卻拍公共設施，原因是「基隆可能用得到」，謝到世界各地都在想如何讓基隆變得更好。連也提及謝國樑辦職籃比賽、演唱會，打造室內兒童樂園，讓基隆高中生享有美國名校教學資源。過去市長沒想到、沒做到的事，謝都逐步完成。

連勝文說，謝國樑為基隆引進台灣一流企業不對嗎？因此要被罷免有道理嗎？政府的房子和土地，不應該登記給政府嗎？謝維護市產不對嗎？