公視台語台報導「拆樑行動」 被批偏頗

民間團體推動罷免基隆市長謝國樑，公視台語台新聞也推出專題節目介紹「拆樑行動」，藍營認為節目預告片過於偏頗，批評公視竟拿國家預算替民進黨宣傳「罷樑案」，公廣集團竟也淪為「東廠」，應立刻下架該影片。藍營立委也預告，立法院下會期為預算會期，會好好監督公視。

公廣集團的公視台語台「台灣記事簿」新聞專題「拆樑行動─新世代的政治參與」預告片日前上架，內容主題為罷免謝國樑的「拆樑行動」。國民黨立委王鴻薇等人看到預告片內容，認為立場過於單向，批評公視沒有做到最基本的中立原則。

國民黨立委羅智強表示，側翼團體打著公民旗號，大搞政治鬥爭，發動「罷樑」，誇張的是公共電視現在竟也淪為側翼，助陣罷樑；公視身為公廣集團，屬於全民，不可為政府或某一政黨服務，現在卻於民進黨執政下嚴重綠化，立場偏頗。

羅智強提到，罷樑為現正進行中的高度政治爭議事件，公視不顧中立原則，卻秉「政治正確」原則，成民進黨宣傳工具；媒體環境艱困，公視得天獨厚，享有國家資源支持，卻連基本的中立客觀皆無法做到。

王鴻薇則表示，公視身為國家電視台，專題節目的預告片竟成為特定團體罷免縣市首長的宣傳工具，內容多表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，沒有多元及正反兩方陳述。她認為，公廣集團的紀錄片不應偏頗至只有一種聲音，「公視難道已成為黨媒？」絕不容忍公廣集團成為民進黨宣傳機器。

公視台語台昨天對上述爭議發聲明表示，由於罷免案還未正式成立，事件的焦點並未在贊成或反對罷免的論述爭點，而是在連署過程是否可能跨過門檻。因此本次專題「拆樑行動─新世代的政治參與」的主題設定，是針對發起罷免的四個政治素人的身分，他們發起的動機、過程、遭遇的挑戰、心路歷程為主。希望了解年輕政治素人，對於台灣政治環境及議題的關切程度，並不在於評論報導贊成罷免、或反對罷免的爭論。

公視指出，對於罷免新聞及專題，是否也要像選舉新聞做相同規範，未來可由公視及新聞自律委員會討論，對於相關準則是否做更明確的規範。