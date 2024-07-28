林明智反駁連勝文：罷謝若沒正當性 不會發展到現階段

國民黨基隆市黨部今天舉辦「反惡罷，挺善樑」座談會，副主席連勝文質疑罷謝沒有正當性。民主進步黨基隆市黨部主委林明智表示，公民團體發起罷免，如果正當性不足，不會發展到現在的階段。謝國樑不是沒做事，而是做了太多錯的事，凸顯謝國樑不適任市長。

公民團體「山海公民拆樑行動」質疑基隆市長謝國樑施政不當，號召民眾連署罷免，8日已將4萬3138份連署書送交基市選委會，目前正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，再將結果函報中央選委會，據以宣告罷免案成立或不成立。

國民黨基隆市黨部今在七堵舉辦年度幹部小組長授證，同場召開國會改革說明會驗「反惡罷，挺善樑」座談會，國民黨副主席連勝文、謝國樑、立委林沛祥及多名市議員出席。

連勝文說，罷謝陣營猛攻謝推動推動電動機車政策，以及東岸商場重新招商作業，連勝文表示，謝國樑重視碳排放問題，其他縣市未來會效法基隆經驗。至於東岸爭議，維護市產有錯嗎？引進一流企業要被罷免，有道理嗎？

連勝文指出，所謂國會改革，不管是總統到立法院國情報告或國會聽證調查，最早是誰民進黨自己提的，現在跳出來反對自己的提案，是瘋了，還是頭腦有問題。

連說，很多人覺得奇怪，民進黨當初講話這麼大聲，說國會要改變，是民主政治的必要的過程，為什麼現在突然跳出來東罵西罵，為什麼？全是為了權力，當講不通的時候怎麼辦？轉移焦點，就是來搞罷免。

連勝文質疑民進黨轉移焦點才搞罷免，最好是基隆做第一個破口，讓他能夠持續的在推動罷免下去，這樣子他才能鞏固他的民主獨裁，才能夠持續獲得權力和龐大的利益，「你跟我都沒辦法想的幾千億元、幾兆的利益」，這才是民進黨要推罷免最重要的目的。

林明智表示，公民團體發起罷免活動，是對謝國樑荒唐市政作為的抗議，如果正當性不足，不會發展到現在的階段。東岸廣場爭議、電動機車政策用公帑兌現自己的買票政見、可笑的人工草皮設施，都凸顯謝國樑不適任。

林明智指出，公共預算有排擠效應，挪用公眾預算補貼私人運具，還買了別的縣市不要的公共汽車，讓2014年出廠的柴油汽車在市區到處拋錨，雙北市電動公共汽車逐年成長，基隆人在比較之下，當然會覺得被謝國樑欺騙。