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藍營市長團隊一級主管為民眾黨講課 郭軒志：分享施政成果
台灣民眾黨國家治理學院 27日、28日連兩天於嘉義市辦「國政班」第4屆第1期，民眾黨嘉義黨部公布講師，其中包括國民黨嘉義市長黃敏惠團隊的智慧科技處長郭軒志，被視為藍白友好；對此，郭軒志表示，是受邀分享市府施政成果，如同一些民間社團也會邀局處長開講，不涉及政治。
郭軒志昨晚為民眾黨國政班演講，當時黨主席柯文哲、黨籍立委兼任嘉義黨部主委張啟楷都不在現場。
郭軒志受訪說，自己沒有政黨傾向，民眾黨邀請他去做施政成果分享，有談到黃市長十大旗艦計畫、智科處大力推動的地方創生，完全沒談選舉或政治相關話題，市長黃敏惠知情。
郭也說，昨晚場子就如同有些社團邀市府局處長去擔任講師，分享市府施政內容，屬代表市府宣導。
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