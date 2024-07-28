連勝文挺樑 公民團體：不了解基隆的政客用話術騙市民

國民黨基隆市黨部今天舉辦「反惡罷，挺善樑」座談會，副主席連勝文質疑罷謝沒有正黨性。發動罷免團體回應，國民黨不斷找來黨內人士前來基隆助陣，讓一群對於基隆完全不了解的政客，用話術欺騙市民，從發起罷免的公民角度看來，除了失望還是只有失望。

公民團體「山海公民拆樑行動」質疑基隆市長謝國樑施政不當，號召民眾連署罷免，8日已將4萬3138份連署書送交基市選委會，目前正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，再將結果函報中央選委會，據以宣告罷免案成立或不成立。

國民黨基隆市黨部今在七堵舉辦年度幹部小組長授證，同場召開「反惡罷，挺善樑」座談會，國民黨副主席連勝文、謝國樑、立委林沛祥及多名市議員出席。

連勝文說，曾和謝國樑到外國港口考察，他拍風景，謝卻拍公共設施，原因是「基隆可能用得到」，謝到世界各地都在想如何讓基隆變得更好。他也提及謝國樑辦職籃比賽、演唱會，打造室內兒童樂園，讓基隆高中生享有美國名校教學資源。過去市長沒想到、沒做到的事，謝都逐步完成。

罷謝陣營猛攻謝推動推動電動機車政策，以及東岸商場重新招商作業，連勝文表示，謝國樑重視碳排放問題，其他縣市未來會效法基隆經驗。至於東岸爭議，維護市產有錯嗎？引進一流企業要被罷免，有道理嗎？

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，謝國樑用市政說服市民都做不到，反而是國民黨不斷找黨內人士前來助陣，讓對基隆完全不了解的政客前以話術欺騙市民。2月發起罷免至今，就是訴求謝市府回應有疑慮及爭議的市政，國民黨及謝市府不斷跳針說「有在做事」、「做得很好」，但市民感受根本不是如此。

李晏蓉質疑市府發放電動機車給里、鄰長的必要性在哪？基隆公車為何不斷的漏油及拋錨？廣設人工草皮的用意為何？深夜強闖東岸商場的正當性又是什麼？

李晏蓉請國民黨認真思考一下，謝國樑自己提出的市政遭到市民質疑，與民進黨有何關聯？難道是民進黨指使提出這些政績的嗎？這種毫無邏輯的推論實在荒謬至極。國民黨若依然只願意盲目相信自己認為的事，把所有不同意見都當成是政黨攻擊，只會離民心越來越遠。