林沛祥：投不同意罷免 打網軍、說謊、跋歹筊者一巴掌

立委林沛祥今天說，連署罷免基隆市長謝國樑案會成立，一定會投票，他提出打網軍一巴掌、給說謊不打草稿的人一巴掌，以及不讓選舉輸了不服氣，還要惡意翻盤的人得逞3個理由，號召民眾要去投下「不同意罷免」選票。

公民團體「山海公民拆樑行動」質疑謝國樑施政不當，號召民眾連署罷免，8日已將4萬3138份連署書送交基市選委會，目前正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，再將結果函報中央選委會，據以宣告罷免案成立或不成立。

國民黨基隆市黨部今在七堵舉辦年度幹部小組長授證，同場召開「反惡罷，挺善樑」座談會，國民黨副主席連勝文、謝國樑林沛祥、及多名市議員出席。林說，罷免案一定會要投票，時間是9月底、10月初，跟投市長、總統一樣，，號召大家要去投票，並圈選「不同意罷免」。

林沛祥指出，每個人都被網路霸凌過，每個人都很討厭網軍，不要講里長、民意代表，一般人在網路上講人家不喜歡聽的話，就會被霸凌，就會被人家惡意攻擊。基隆不應該有霸凌，應該回到市政、國政上面，基隆市的資源和關注重點，應該回到民生上面，而不是一天到晚跟人說罷免。

林沛祥說，當我們講這些反對罷免案的話的時候，就會有很多奇怪的帳號，很多奇怪的聲音從旁邊冒出來，說你講的不對，你沒有覺醒，你沒有怎麼樣？9月底去投這個不同意罷免，就是給網軍一個大巴掌，用實際行動叫他們閉嘴。

第2個理由是我們都受夠人家說謊不用成本，他在立法院，天天親眼看到什麼叫說謊不用成本，看到一些非國民黨的奇怪的同事們，他算是好脾氣的，但聽到他們講話內容，都想直接一拳打下去。

林沛祥表示，面對這種說謊不用成本，說謊不打草稿的人，要怎麼樣跟他們說NO，要怎麼樣給他們一巴掌？也是一樣，9月底麻煩大家去投不同意罷免，對那些現在一天到晚在媒體上講謊話、亂講話、講糟糕的事情、詆譭基隆、詆譭所有基隆人的最大的巴掌。

林沛祥說，他在七堵「站路口」時，有人來跟他說，不能讓別人「跋歹筊」成功，不要讓那些輸不起，輸了不服氣還要惡意翻盤的人得逞。我們讓基隆市長好好把事做好，回歸應該關注的民生，有多少路該鋪，有多少地方該去注意，小朋友有多少的福利，怎麼樣讓他們更幸福，老人家怎麼被照顧，都是基隆市長跟公職人員該做的事情。

林沛祥表示，基隆市政資源、經費要全部放回來自己身上，而不是多花5000萬元在罷免上面，這5000萬元花下去，全部都是我們的納稅錢，發動罷免的人1毛錢都不用付，這種「跋歹筊」的作法大家認同嗎？

林沛祥號召不同意罷免的人，9月底、10月初一定要去投這張票，有太多人跟他講不投沒關係，其實錯了，若沒去投票，就是所謂的劣幣驅逐良幣，因為對方一定會去投。如果你討厭網軍，如果你討厭說謊，如果你討厭人家「跋歹筊」，記得一定要去投，為了自己，基隆人不能被人佔便宜。