藍立委質疑公視「拆樑行動」 基市府、公民團體也發聲

公視專題節目介紹「拆樑行動」，藍營認為過於偏頗，質疑公廣集團竟也淪為東廠？基市府期待公視不要淪為特定政治勢力宣傳工具，發動罷免案的公民團體表示，特定人士以政黨顏色看待公視，是在抹滅人民自由發聲的權利，漠視公民的聲音與意見。

民間團體推動罷免基隆市長謝國樑，公視台語台新聞也推出專題節目介紹「拆樑行動」，藍營立委認為預告片過於偏頗，批評公視竟拿國家預算替民進黨宣傳「罷樑案」，公廣集團竟也淪為東廠？應立刻下架該影片。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，公視法明定公共電視屬於國民全體，經營應獨立自主不受干涉，並強調節目製播應保持多元性、客觀性、公平性，期待公視不淪為特定政治勢力的宣傳工具。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，公視預告篇標題「新一世代的政治參與」，是在呈現公民對於政治想法與參與，無法理解為何又扯到藍綠鬥爭？難道第三種公民聲音，不能超越藍綠之外？新一代公民參與政治，著重於國家以及居住城市發展，非藍綠政治理論。

李晏蓉認為，這場罷免活動是在公民實踐行使罷免權，得到全國關注，才獲公視青睞製作專題報導。罷免團體從領銜人到基層志工，並無單一「政治傾向」，罷免基隆市長這件事凝聚的力量，超越黨派與顏色。

李晏蓉表示，全公民自發參與的罷免行動，在台灣難能可貴，將拆樑行動與過往各級民代官員參與、明顯傾全黨之力的惡意罷免活動混為一談，是對基隆市民的汙辱。

她說，公視身為國家電視台，採訪社會現象，若特定人士執意要以政黨顏色來看待客觀事實報導，明顯是「藍能你不能」，抹滅人民自由發聲的權利，持續漠視公民的聲音與意見。奉勸國民黨切莫逃避選民的意見，否則持續與民心悖離，未來將與執政權距離越來越遠。

李晏蓉也呼籲國民黨政治人物，勿再抹「綠」發動罷謝的公民團體，身為政治人物，自己本身有政黨立場，就胡亂濫用媒體資源放話，製造不實謠言、佔據社會資源、撕裂群體，有損政治人物身為公眾角色的風骨與氣度。