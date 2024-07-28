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「台海和平與穩定」IPAC下周台北舉行年會 賴總統將出席致詞

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。圖為IPAC在2022年訪台。（美聯社）
2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。圖為IPAC在2022年訪台。（美聯社）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於下周二於台北舉行年度峰會，外交部今表示，本次議程以「台海和平與穩定」為主軸，賴清德總統也將出席發表演說。

外交部指出，IPAC訂於30日在台北舉辦第四屆年會，共計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O'Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部表示，此次IPAC台北年會將邀請賴清德總統出席並發表演說，過程將全程轉播；副總統蕭美琴也將受邀出席年會國際記者會致詞。外交部說，IPAC以往曾在義大利羅馬、美國華府、捷克布拉格舉辦年會，今年擇定在台北舉行，並以「台海和平與穩定」作為議程主軸。

外交部表示，除了協助IPAC辦理年會活動外，外交部將安排IPAC訪問團晉見蕭美琴、出席外交部政務次長田中光歡迎餐會、會晤立法委員，並參訪我國高科技公司，進一步瞭解我國政經發展、兩岸情勢，以及我國在全球供應鏈所扮演的重要角色。

另外針對IPAC發布新聞稿指出，在年會舉辦前夕，中國施壓IPAC成員，圖謀阻止政要前來台灣與會的卑劣行徑，外交部則予以強烈譴責，並感謝IPAC友人堅定支持民主與台灣。

IPAC成立於2020年，是全球各國國會及歐洲議會議員所組成的聯盟，目前成員來自34國國會及歐洲議會，共有約250人，IPAC主要關注中國對民主國家造成的挑戰，並推動各國立法防止中國政治及經濟的滲透。

台海 外交部 賴清德

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