蔡壁如指增設副主席無中生有 相信柯文哲不知道怎麼貪

民眾黨本周將舉行黨慶暨黨代表大會，傳出部分地方黨代表有意提案，討論新增民眾黨副主席一職。台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如今天說，基本上沒有這一回事，她覺得都是無中生有，現在突然冒出這個議題，大概就是媒體想要製造話題。

民眾黨成立邁向五周年，今年選定在高雄展覽館舉行黨慶，傳出地方黨代表有意提案新增副主席，並且屬意由蔡壁如擔任，希望藉此制衡立委黃國昌、避免民眾黨被牽著走。同時，民眾黨主席柯文哲也有台北市三大案纏身，為了防止未來出事群龍無首，因為蔡壁如是創黨發起人之一，相信能夠維持民眾黨主體性。

蔡壁如今天受訪時表示，自己不曉得這件事情，她不回答所謂的傳說與聽說，「這個報社說的，我就不予回答」，基本上沒有這一回事，應該都是無中生有，現在突然冒出這個議題，大概就是媒體想要製造話題。

蔡壁如也說，自己很相信柯文哲的為人，「我覺得他不會貪啦，一個亞斯伯格症的人，他可能也不知道怎麼貪吧」，所以應該不會有什麼事情。

另外，新竹市長高虹安涉犯貪汙治罪條例，一審遭到判刑7年4個月，蔡壁如則表示，她尊重司法判決，過去跟高虹安在立法院是同事，「看到這樣的判決，我是覺得蠻心疼的」，因為兩人都是素人從政，有時候就是沿襲一些前輩的做事方式，也許大家不知不覺，也都覺得習以為常。

蔡壁如也再度替高虹安抱屈，「如果她知道因為小小的金額，就會被判這麼重的罪，我個人認為他沒有這樣的犯意。」