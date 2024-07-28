快訊

指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

巴黎奧運／塞納河水質因暴雨惡化 鐵人三項賽前賽前練習遭取消

奧運桌球／教父莊智淵場邊坐鎮 高承睿男單開紅盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡壁如指增設副主席無中生有 相信柯文哲不知道怎麼貪

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如。記者陳苡葳／攝影
台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如。記者陳苡葳／攝影

民眾黨本周將舉行黨慶暨黨代表大會，傳出部分地方黨代表有意提案，討論新增民眾黨副主席一職。台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如今天說，基本上沒有這一回事，她覺得都是無中生有，現在突然冒出這個議題，大概就是媒體想要製造話題。

民眾黨成立邁向五周年，今年選定在高雄展覽館舉行黨慶，傳出地方黨代表有意提案新增副主席，並且屬意由蔡壁如擔任，希望藉此制衡立委黃國昌、避免民眾黨被牽著走。同時，民眾黨主席柯文哲也有台北市三大案纏身，為了防止未來出事群龍無首，因為蔡壁如是創黨發起人之一，相信能夠維持民眾黨主體性。

蔡壁如今天受訪時表示，自己不曉得這件事情，她不回答所謂的傳說與聽說，「這個報社說的，我就不予回答」，基本上沒有這一回事，應該都是無中生有，現在突然冒出這個議題，大概就是媒體想要製造話題。

蔡壁如也說，自己很相信柯文哲的為人，「我覺得他不會貪啦，一個亞斯伯格症的人，他可能也不知道怎麼貪吧」，所以應該不會有什麼事情。

另外，新竹市長高虹安涉犯貪汙治罪條例，一審遭到判刑7年4個月，蔡壁如則表示，她尊重司法判決，過去跟高虹安在立法院是同事，「看到這樣的判決，我是覺得蠻心疼的」，因為兩人都是素人從政，有時候就是沿襲一些前輩的做事方式，也許大家不知不覺，也都覺得習以為常。

蔡壁如也再度替高虹安抱屈，「如果她知道因為小小的金額，就會被判這麼重的罪，我個人認為他沒有這樣的犯意。」

柯文哲 民眾黨 蔡壁如 高虹安

延伸閱讀

柯文哲未回應副主席話題 參加演講神情疲憊頻掩面休息

【重磅快評】柯文哲本命區失火 高虹安的三種可能

柯文哲挺高虹安捍衛清白 吳靜怡批對小草說謊不要臉

稱高虹安誤信助理 柯文哲：當時我忙市政 立院運作不清楚

相關新聞

黃捷回國PO勘災文「陪住戶到半夜三點」 網友加油鼓勵、也酸作秀演戲

高雄市立委黃捷因凱米颱風期間在國外被炎上，回國之後加入勘災，並多次在臉書PO文及照片記錄說明。今天黃捷在臉書寫道，有個住...

公視台語台節目介紹「拆樑」 羅智強：拿國家預算宣傳罷樑

民團推動罷免基隆市長謝國樑進入第二階段，不過公視台語台近期推出的介紹「拆樑」節目引發爭議。國民黨立委羅智強批，「公視成東...

謝國樑身陷電動機車、東岸商場兩戰場 連勝文火力支援

和基隆市長謝國樑有超過20年以上交情的國民黨副主席連勝文，今天到基隆聲援謝國樑。罷謝陣營猛攻謝推動推動電動機車政策，以及...

連勝文：民進黨反國會改革 意在持續鞏固民主獨權地位

國民黨副主席連勝文今在基隆宣講國會改革，指民進黨現在反對自己當年也提的改革法案，打死不讓國會有調查權、聽證權，就是要維護...

民眾黨否認醞釀增設副主席 強調目前未有黨代表提案

民眾黨本周將舉行五周年黨慶，傳出黨代表有意提案新增副主席，民眾黨發言人戴于文今天表示，相關報導毫無事實根據，根本編劇等級...

「台海和平與穩定」IPAC下周台北舉行年會 賴總統將出席致詞

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於下周二於台北舉行年度峰會，外交部今表示，本次議程以「台海和平與穩定」為主軸，賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。