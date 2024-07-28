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連勝文：民進黨反國會改革 意在持續鞏固民主獨權地位

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨副主席連勝文（右）今在基隆表示，民進黨打死不讓國會有調查權、聽證權，就是要鞏固「民主獨裁」，持續獲得權力和龐大利益。記者邱瑞杰／攝影
國民黨副主席連勝文（右）今在基隆表示，民進黨打死不讓國會有調查權、聽證權，就是要鞏固「民主獨裁」，持續獲得權力和龐大利益。記者邱瑞杰／攝影

國民黨副主席連勝文今在基隆宣講國會改革，指民進黨現在反對自己當年也提的改革法案，打死不讓國會有調查權、聽證權，就是要維護權力及利益，讓國會無法調查監督政府透過預算，把錢送給金主、樁腳，維護，鞏固「民主獨裁」，持續獲得權力和龐大利益。

中國國民黨基隆市黨部今天上午10點在七堵舉辦年度幹部小組長授證，同場召開國會改革說明及反惡罷挺善樑座談會，國民黨副主席連勝文、立委林沛祥和市議會黨團書記長蔡旺璉、市議員張耿輝、韓世昱等人到場聲援謝國樑。

連勝文說，今年年初總統、立委選舉過後，到現在才半年，年初選民投票，非綠、不支持民進黨將近6成，6成民意反映出來就是國民黨加上其他在野黨是多數。理論上來講，政府應該支持最新民意提出的包含國會改革在內的政策及法案，國會改革只是要讓國家平衡一點，不是奪權。

連勝文表示，台灣現在這個制度，為什麼很多人叫「民主獨裁」，因為總統掌握了8成的權力，連司法都聽總統的。大法官針對國會改革爭議做出來的解釋，他看了真的很心痛，很多人是法學界的前輩，還是要聽民進黨的，大法官難道不應該維持司法的獨立嗎？

日前襲台的凱米颱風造成南台灣災情慘重，連勝文說，高雄是民進黨最驕傲的城市，他們說高雄經驗多了不起。高雄人是很可愛，可是下大雨，淹水淹成那樣，所有治水預算，高雄市拿最多，1000多億元還不止，8年8800億，即便別的地方會淹水，政府資源大部分都在高雄，都在台南，都在南部。

連勝文說，中央政府過去24年，國民黨執政8年，民進黨16年，上兆預算花在南部，光高雄1000多億元、2000億元都不止。反觀基隆要蓋條捷運50億元，謝國樑跑去跟中央拜託，有多少基隆人在台北上班，有多少基隆人在新北市上班，1條捷運50億元都不給，「跟你吵半天」。

連勝文說，治水花了這麼多錢，一下雨就淹水，沒有問題？有多少錢進了民進黨樁腳的口袋，有多少錢進了民進黨體系的金主？大家想想看有多少錢，國會通過的預算，國會應該有權力調查，至少要把人叫來問一問。

連勝文提及美國國會聽證權和調查權，指美國不是民主國家嗎？前一陣子共和黨總統參選人川普被打1槍，美國密情局長就被調去國會問話，接受國會調查，後來辭職了。美國國會有調查權、聽證權，台灣為什麼不可以有？

連勝文說，現在總統一個人掌握了8成權力，國會改革法案只不過改變成7成而已，國會有3成，讓國家平衡一點不行嗎？為什麼不行，因為民主獨裁不只有龐大權力，最重要有龐大的利益。

連勝文說，現在1000多億元、2000億元、幾兆的錢發下去，怎麼能讓國會能監督政府怎麼把錢送給金主，怎麼把錢送給地方樁腳。民進黨政府打死不讓國會有調查權，不讓國會有聽證權，就是要維護權力以及利益。

連勝文表示，過去所謂國會改革，不管是總統到立法院國情報告或國會聽證、調查權，最早是民進黨提的，現在跳出來反對自己的提案，是白痴嗎？是瘋了？還是頭腦有問題？自己提案自己反對，這種事情講不通的。

連勝文說，很多人說奇怪民進黨當初講話這麼大聲，說國會要改變，為什麼現在突然跳出來東罵西罵？原來全是為了權力。講不通的時候就轉移焦點搞罷免，最好基隆成為第一個破口，以後能夠持續的在各地推動罷免下去，這樣子才能鞏固民主獨裁，才能夠持續獲得權力和龐大利益。

國民黨副主席連勝文（右）今在基隆表示，民進黨打死不讓國會有調查權、聽證權，就是要鞏固「民主獨裁」，持續獲得權力和龐大利益。記者邱瑞杰／攝影
國民黨副主席連勝文（右）今在基隆表示，民進黨打死不讓國會有調查權、聽證權，就是要鞏固「民主獨裁」，持續獲得權力和龐大利益。記者邱瑞杰／攝影

權力 民進黨 連勝文

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