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公視台語台節目介紹「拆樑」 羅智強：拿國家預算宣傳罷樑

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

民團推動罷免基隆市長謝國樑進入第二階段，不過公視台語台近期推出的介紹「拆樑」節目引發爭議。國民黨立委羅智強批，「公視成東廠，好個綠公公」，公視拿國家預算幫民進黨宣傳「罷樑」，可惡至極。

羅智強說，側翼團體打著「公民」旗號，大搞政治鬥爭，發動「罷樑」，誇張的是，公共電視現在竟也淪為側翼，助陣罷樑。

羅智強指出，公視台語台「台灣記事簿」將在今天（28日）晚間播出新聞專題「拆樑行動-新世代的政治參與」，其預告片充滿「黑箱、買票、違法破門、這種市長我們不要」等像是側翼說的話，都是對謝國樑的低劣抹黑，卻被包裝成高尚的公民行動。

羅智強說，「公視屬於全體民眾，不專為政府或某一政黨服務」，民進黨執政下卻嚴重綠化，立場偏頗。公視台語台臉書過去諷刺民眾黨主席柯文哲「練痟話」，並以諧音「韓極混」（地瓜粉）暗酸韓國瑜，還以「煏空」（事情敗露）調侃前立委陳學聖批判缺蛋事件。

羅智強表示，罷樑是正在進行中的高度政治性爭議事件，公視卻不顧中立原則，秉「政治正確」成民進黨的宣傳工具。去年6月立法院修正「公視法」，解除政府每年捐贈給公視9億元的預算上限，文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」，也挹注公視6億元經費。

羅智強指出，在艱困的媒體大環境下，公視得天獨厚享有國家資源支持，卻連最基本的中立客觀都做不到。台灣不需要用人民納稅錢再養一個「三民自」（指三立電視、民視及自由時報），公視拿政府預算，應依「公視法」受國會監督。立法院下會期是預算會期，新國會一定好好監督。

公視 羅智強 謝國樑

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