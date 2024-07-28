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民眾黨否認醞釀增設副主席 強調目前未有黨代表提案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前立委蔡壁如（左）、民眾黨主席柯文哲（右）相識超過30年，共同創立民眾黨。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委蔡壁如（左）、民眾黨主席柯文哲（右）相識超過30年，共同創立民眾黨。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨本周將舉行五周年黨慶，傳出黨代表有意提案新增副主席，民眾黨發言人戴于文今天表示，相關報導毫無事實根據，根本編劇等級，目前未有黨代表提案增設副主席，希望外界勿再以訛傳訛，藉此炒作政治話題。

民眾黨成立邁向五周年，今年選定在高雄展覽館舉行黨慶，傳出有黨代表有意提案新增副主席一職，屬意由前立委蔡壁如擔任，希望藉此制衡立委黃國昌、避免民眾黨被牽著走。同時，民眾黨主席柯文哲也有台北市三大案纏身，為了防止未來出事群龍無首，也因為蔡壁如是創黨發起人之一，相信能夠維持民眾黨主體性。

對此，戴于文今天透過文字回應，有關媒體報導將討論增設副主席，相關報導毫無事實根據，目前並未有黨代表提案增設副主席。

戴于文表示，近期有許多報導用杜撰揣測方式，將司法案件與民眾黨相關規範進行不當連結，企圖帶風向擾亂黨內運作，內容毫無根據，根本編劇等級，希望外界勿再以訛傳訛，藉此炒作政治話題。

戴于文 民眾黨 蔡壁如

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