謝國樑身陷電動機車、東岸商場兩戰場 連勝文火力支援

和基隆市長謝國樑有超過20年以上交情的國民黨副主席連勝文，今天到基隆聲援謝國樑。罷謝陣營猛攻謝推動推動電動機車政策，以及東岸商場重新招商作業，連勝文說，謝重視碳排放問題，其他縣市未來會效法基隆經驗。至於東岸爭議，維護市產有錯嗎？引進一流企業要被罷免，有道理嗎？

中國國民黨基隆市黨部今在七堵舉辦年度幹部小組長授證，同場召開「反惡罷，挺善樑」座談會。謝國樑面對公民團體發動連署罷免，連署人名冊已送交基隆市選委會，8月17日前完成的查對結果，攸關罷免案是否成立。

連勝文說，謝國樑發電動機車政策是全台灣第一次，台北、新北都沒有做，民進黨最喜歡的高雄、台南也沒有做。全台灣第一個有辦法發出電動汽車就在基隆，如果說台北有做，民進黨最喜歡高雄有做，基隆沒有做好，可以罵沒關係，但基隆是第一個做。

連勝文表示，他認識謝國樑2、30年，謝是一個隨時隨地都要反省檢討的人。謝執行電動機車過程或許可以更加完善，或許有改進的地方，變得更好，重點是這是全台灣第一次做，以後其他縣市要推動這樣的政策，都必須參考基隆，因為台灣頭基隆第一個做，1年之內實現。

連勝文也舉他在悠遊卡公司任職時，在台北市執行YouBike微笑單車政策經驗。他說，當時也被罵得一塌糊塗，全公司緊張的不得了，一下子沒辦法刷卡，一下子那個卡住了，一堆問題，不停的被罵。台北市政府和承做單位都被罵到臭頭，可是現在YouBike，每個城市都在做，不是嗎？

連勝文表示，30年前他小候難得有一天34、5℃，同學說可能今天不要上課，因為太熱了，現在夏天34、5℃是常態，台北市更達38℃。只有國民黨執政的縣市長在乎碳排放的問題，因為那是會造成地球暖化、溫度升高、極端氣候的問題，不用解決嗎？民進黨不停地燒炭，也要用天然氣，基隆還有四接的問題不是嗎？

連勝文肯定謝國樑在推動降低碳排放政策，從電動機車開始，第一次做，不見得完善，因為全台灣沒有人做過，可是至少謝做到了，也朝這個方向都不斷前進。最重要的是透過經基隆驗的累積，會越做越好，讓別的城市效法。

東岸商場重新招商爭議，也是讓謝國樑陷入罷免風暴的原因之一。連勝文說，長這麼大從來沒有聽說過有任何的城市，因為一個購物中心要罷免一個市長。真得不高興等人家蓋好，進去看一看再說是不是？

東岸地下停車場和地上商場，前市長林右昌任內由大日公司得標營運，大日與主富服裝公司（NET）簽約，由NET擔任協力廠商負責經營商場。謝國樑上任後，去年重新招商，評選微風團出線，接手經營停車場和商場。

連勝文表示，基隆離台北很近，基隆民眾只要坐火車到台北火車站，或者從信義計畫區坐車回基隆，可以去看看謝市府招商的對象是不是台灣一流的企業，是不是台灣做購物中心最有名的企業。為基隆引進台灣一流企業不對嗎？這樣子要被罷免有道理嗎？

連勝文說，謝國樑維護市府財產不對嗎？政府的房子，政府的土地，不應該登記給政府嗎？要送給別人嗎？民進黨不是在為基隆想，在為基隆人想，基隆人要配合這些政客嗎？基隆好不容易改始在動了，「你要戰，便來戰」，號召支持者拚下去，一起挺謝國樑。