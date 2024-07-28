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8月1日研議兒少性侵報導界線 呂建德曝內心二大原則

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長呂建德說，依聯合國兒童權利公約（CRC）精神，須重視兒少未來人格發展及隱私權，此兩大原則為「兒少權法」修法的主要前提。本報資料照片
衛福部次長呂建德說，依聯合國兒童權利公約（CRC）精神，須重視兒少未來人格發展及隱私權，此兩大原則為「兒少權法」修法的主要前提。本報資料照片

兒少性侵案件，如何在保護隱私與揭發案件之間取得平衡，如何讓媒體報導更為周全，衛福部將於8月1日下午邀集兒少團體、媒體公會、國家通訊傳播委員會等相關團體舉行會議，以訂出「例外事件」媒體報導原則。衛福部次長呂建德表示，依聯合國兒童權利公約（CRC）的精神，須重視兒少未來人格發展及隱私權，此兩大原則為「兒少權法」修法的主要前提。

呂建德說，8月1日的會議，將針對媒體報導的相關準則進行研議。但目前有兒少團體認為，如果加害者還任職於相關托育機構，媒體無法自行調查查證，這部分衛福部是否應統一公佈？呂表示，各方面的意見都予以尊重，包括中央及地方政府相關權責，如果大家有共識，衛福部可以重善如流，尊重大家的意見。

行政院政務委員陳時中日前表示，衛福部面對幼童遭性侵案件，同意媒體可以適度公告一部分，這是「因小失大」，如果這些被傷害的幼童，一旦被外界知道了，「孩子一輩子就毀了」。呂建德說，該會議相關討論將以兒少最佳利益為主；至於，這次會議後，會不會再開會研議？呂表示，將會視這次開會結果，再來規畫後續的流程。

北市日前發生私立幼兒園狼師性侵案件，因媒體不得公布相關個資，各界盼制定更明確規範。衛福部保護服務司司長張秀鴛日前表示，會議將聚焦於兒少權法第69條相關規定，針對媒體報導兒童性侵害、性剝削等性暴力事件，將採逐條方式制定，並清楚擬定媒體報導原則，以便遵循，避免兒少被害者因報導而被鏈結，造成二次傷害。

張秀鴛指出，若加害人與被害人都是未成年，或是加害人為成年人，但與未成年的被害人彼此為伴侶、家庭成員或有特殊關係等，其名字、影像、聲音都不可報導，以防暴露被害人身分；若被害人為成年人，同意媒體公布個資後，媒體就可公開相關訊息。同時也將研議受規範場所範圍，包括18歲以下的學校、幼兒園、安置機構、托嬰中心等場域，都會一併討論。

衛福部 隱私權

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