退輔會強調：不會在高山與可耕土地蓋太陽能板

退輔會近日修訂 「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管 理經營辦法」第三條，將所轄農場經營 事項，新增「太陽能及生質能相關事項」，引發外界質疑，退輔會是否也在政府全面「種電」政策下，在農田甚至山林，大量鋪設太陽能光電板？

對此退輔會強調， 新增太陽能相關事項，係針對現況無法作農業耕作使用之低度利用土地，農場得於符合地方政府土地使用管制規定前提下，評估以 「自營」方式，經營太陽能相關業務，藉以活化土地。執行區位不含可農耕使用或位於高山地區之土地，絕無太陽能板入侵農地或破壞自然景觀之情形，也可以杜絕所謂「黑金」問題。

至於「生質能」係直接利用或經處理農糧剩餘資材所產生之能源，為農業資源之循環利用， 發展生質能產業符合國家節能減碳與環境 永續之政策，亦可減少農民就地焚燒廢棄資材造成污染， 增進農場土地經營效益。

退輔會表示，該會現共管理3座高山農場（武陵、福壽山、清境）、兩座平地農場（彰化、台東），目前僅彰化農場有光電板設置。