蕭美琴出席亞洲生技大展 盼展會吸引國內外生技公司交流合作
原於25日舉辦的「2024亞洲生技大展」，因颱風順延至26日至29日舉行，副總統蕭美琴今天出席參觀，肯定台灣生技醫療量能，期待展會吸引國內外生技指標公司踴躍交流合作，促進台灣生技產業的發展。
今年生技大展亮點包含智慧醫療、再生醫療議題，生技醫藥研究法人單位、各家醫療體系展現了治療技術平台以及深耕生技產業的實力。
蕭美琴與衛福部部長邱泰源、亞洲生技大會主席李鍾熙、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳等人出席生技大展，她頒發傑出生技產業「金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」、「年度產業創新獎」予受獎單位代表，隨後走訪攤位，參觀「委託開發暨製造服務區」、「精準醫療與基因檢測區」、「國家館區」、「政府學研區」、「產學育成區」等主題展館，了解專業分工的生技產業鏈。
近年台灣醫療界不斷躍進技術，開發疾病早篩判讀工具，以癌症來說，致死率達9成的胰臟癌，有「癌王」之稱，因早期症狀不明顯，被診斷出來時，多數已是晚期，無法開刀、用全身性治療的效果也不佳。
台大醫院團隊開發出世界首創的「胰臟癌人工智慧CT診斷輔助系統」，可提升腫瘤偵測率，這項技術在今年亞洲生技大展受到矚目。
使用AI人工智慧技術搭配高效能計算開發出的分析模型，能進行自動化處理與分析，提供醫師判讀參考，並提升胰臟癌的偵測率。台大內視鏡光學診斷暨治療中心主任廖偉智說，胰臟癌的治療關鍵是早期發現，腫瘤小於2公分時就被檢查出來並治療，治癒機會高達8成。
AI輔助診斷系統是邁向精準醫療的利器，今年的「2024亞洲生技大展」聚焦最新生物科技、健康產業新興趨勢，李鍾熙表示，大會規畫一系列活動，包含專業論壇、商機媒合，讓全世界看到台灣的新藥、創新療法、再生醫療等領域的創新進展。
因應台灣即將在2025年邁入超高齡社會，國科會發表「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」，聚焦新興細胞治療方式及技術平台的創新研發。國科會生命科學研究發展處處長楊台鴻表示，人口高齡化是現在進行式的全球趨勢，衍生出慢性或退化性疾病、癌症治療，細胞及基因治療等新興醫療科技，有機會成為主要的治癒方案。
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