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柯文哲未回應副主席話題 參加演講神情疲憊頻掩面休息

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，神情疲憊頻掩面休息。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，神情疲憊頻掩面休息。記者黃于凡／攝影

民眾黨主席柯文哲今到嘉義市嘉楠風華酒店，參加民眾黨國家治理學院第4屆國政班，針對民眾黨代表大會下周是否討論增設副主席，柯文哲快步通過未回應，柯上台頒發感謝狀給立委張啟楷。張啟楷專題演講時，柯文哲兩手掩面撐住頭，精神相當疲憊。

張啟楷說，柯文哲最近忙著救人，有民眾在臉書留言家人在嘉義長庚裝葉克膜，他告知柯文哲後柯就打給家屬協助，且昨晚在宜蘭忙到晚上9點多，還到羅東醫院看病人，有疑難雜症、重症都找柯文哲，這次從基隆到屏東的學員都來了，有仁心仁術的黨主席是大家驕傲。

張啟楷說，他爭取太保市公有市場拆除經費，協助申請2026年開始重建計畫，也考察六腳鄉、東石鄉農水路，協調南田段居民與農田水利書解決矛盾，並爭取交通部再補助1億元給鐵路高架工程，邀請交通部及立法院交通委員會到嘉義考察輕軌及鐵路高架等重大建設。

張啟楷也說，他邀集第五河川分署協助八掌溪改善，加速辦理治理計畫，也爭取陽明日照之心長照資源照顧長者，質詢監督進口蛋流向，實勘阿里山鐵路安全問題，並爭取三讀通過法案，包括工廠管理輔導法、提高公糧收購價格、電業法、加薪法案。

民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，基隆至屏東的學員都來參加。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，基隆至屏東的學員都來參加。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，講述民眾黨願景時不開放媒體在場。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，講述民眾黨願景時不開放媒體在場。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，神情疲憊頻掩面休息。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，神情疲憊頻掩面休息。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，基隆至屏東的學員都來參加。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到嘉義參加第4屆國政班，基隆至屏東的學員都來參加。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）今天到嘉義參加第4屆國政班，頒發感謝狀給立委張啟楷（右）。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）今天到嘉義參加第4屆國政班，頒發感謝狀給立委張啟楷（右）。記者黃于凡／攝影

嘉義 張啟楷 柯文哲

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