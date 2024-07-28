快訊

Live／勝利女王來了！羽球女單戴資穎首戰比利時譚蓮妮全力爭勝

午後雷陣雨來了！3縣市發布大雨特報 恐下到晚上

奧運拳擊／奈及利亞對手藥檢未過 吳詩儀直闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在美演說談到外交 盧秀燕：路若會通、子孫才會成功！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
南加州僑界出席500人，座無虛席。講台上電子看板秀出盧秀燕的招牌鞠躬動作。圖／市府新聞局提供
南加州僑界出席500人，座無虛席。講台上電子看板秀出盧秀燕的招牌鞠躬動作。圖／市府新聞局提供

台中市長盧秀燕美西時間7月26日深夜再度抵達洛杉磯，隔日早上應僑界邀請以「台中翱翔、台灣起飛」 為題演講，南加州僑界約500多人共進午宴，與會者包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong），到場致意。

台中市長盧秀燕應僑胞邀請訪美，7月22日抵美當晚因颱風侵台路徑南移，因此趕回台中坐鎮防颱。凱米颱風暴風圈遠離台灣後，盧秀燕決定自費購買機票訪美，繼續未完行程，她表示，信守對僑胞的承諾，力拚城市外交。

盧秀燕第二趟在7月26日深夜抵達機場後即受到大批南加州僑胞、政治大學、淡江大學等校友會代表熱情迎接，落地後休息不到5小時，馬不停蹄參加僑界舉辦的記者會，出席僑宴發表專題演講。

5天內飛了3趟長途班機，每趟超過12小時，盧秀燕27日精神奕奕透過演講，介紹施政理念、台中進步近況與城市發展潛力與投資前景，歡迎更多美國企業落地台中。

她致詞說，5天來回美國，一點都不辛苦，反正「我是燕子，滿能飛的」。

她以幸福台中的五大支柱為演講主軸，打造「陽光的台中」「繁榮的台中」「科技的台中」「國際化的台中」「宜居的台中」。

盧秀燕強調，她的從政初衷「市民就是家人」，從政30年來始終維持初心，將市民當成家人照顧，不分黨派、省籍、族群，「心甘情願為家人服務」，將台中當作家庭用心經營與建設。

最後，盧秀燕舉台灣開發東部蘭陽的第一功臣吳沙名言為例「路若會通，子孫才會成功！」強調路不只是指交通建設，更包括國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，和諧穩定「卡欸通」。

僑宴在洛杉磯舉行，來賓包括中華民國前總統府資政袁健生、外交部北美司前司長令狐榮達、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、駐洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永。

美國政壇與會人士，包括美國聯邦眾議會外交委員會印台小組主席金映玉、美國眾議員趙美心及劉雲平（視訊致意），加州眾議員方樹強，還有蒙特利公園市長黃泰平、蒙特利公園市副市長吳紹榮、核桃市副市長秦振國、核桃市議員伍立倫、亞凱迪亞市議員王愛琳、亞凱迪亞市議員鄭博仁、聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市議員羅霈霆、蒙特利公園市議員饒影凡等。

僑界領袖則有羅省中華會館主席李金生、汎美中華會館聯誼會執行長張自豪、大洛杉磯台灣會館陳柏宇、美國越柬寮華人團體代表羅明、北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長林翠雲、世界華人工商婦女企管協會總會副總會長陳玲華、僑務委員于仁豪等。

台中市府訪團包括前外交官、副市長黃國榮、秘書處長謝佳蓁、數位治理局長林谷隆、新聞局長欒治誼、教育局長蔣偉民等陪同出席。

台中市長盧秀燕（左）與美國聯邦眾議院外交委員會印台小組主席金印玉十指緊扣。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕（左）與美國聯邦眾議院外交委員會印台小組主席金印玉十指緊扣。圖／市府新聞局提供
美國聯邦眾議員趙美心（左）與盧秀燕握手致意。圖／市府新聞局提供
美國聯邦眾議員趙美心（左）與盧秀燕握手致意。圖／市府新聞局提供
南加州僑界出席500人，座無虛席。圖／市府新聞局提供
南加州僑界出席500人，座無虛席。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕訪美，向僑界發表「台中翱翔.台灣起飛」演講。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕訪美，向僑界發表「台中翱翔.台灣起飛」演講。圖／市府新聞局提供
台中市前副市長令狐榮達也出席南加州僑胞聚會，力挺盧秀燕。圖／市府新聞局提供
台中市前副市長令狐榮達也出席南加州僑胞聚會，力挺盧秀燕。圖／市府新聞局提供
美國加州眾議員方樹強出席南加州僑界活動。圖／市府新聞局提供
美國加州眾議員方樹強出席南加州僑界活動。圖／市府新聞局提供
世界華人工商企管協會總會副會長陳玲華比盧秀燕開心合影。圖／市府新聞局提供
世界華人工商企管協會總會副會長陳玲華比盧秀燕開心合影。圖／市府新聞局提供

盧秀燕 美國 議員

延伸閱讀

盧秀燕往返台美5天飛3趟 出席洛杉磯500人僑宴

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

影／自掏腰包接續訪美行程 盧秀燕：避免有人做文章

防災67小時 盧秀燕今晚再搭機赴美 20萬商務艙機票自費

相關新聞

在美演說談到外交 盧秀燕：路若會通、子孫才會成功！

台中市長盧秀燕美西時間7月26日深夜再度抵達洛杉磯，隔日早上應僑界邀請以「台中翱翔、台灣起飛」 為題演講，南加州僑界約5...

國密法修正後蔡英文升等論文解密？ 羅智強：最多再5年

藍營提出「國家機密保護法修正草案」，外界關注如果可以解密一般文件，是否適用已被教育部認為「絕對機密」的前總統蔡英文升等論...

柯文哲未回應副主席話題 參加演講神情疲憊頻掩面休息

民眾黨主席柯文哲今到嘉義市嘉楠風華酒店，參加民眾黨國家治理學院第4屆國政班，針對民眾黨代表大會下周是否討論增設副主席，柯...

核三除役在野憂外資止步 綠委駁：綠電才是國際主流

核能三廠1號機運轉執照屆滿，今日除役。國民黨立委王鴻薇批評，民間普遍擔憂缺電問題，外資怎麼敢投資？民進黨立委王定宇指出，...

蕭美琴出席亞洲生技大展 盼展會吸引國內外生技公司交流合作

原於25日舉辦的「2024亞洲生技大展」，因颱風順延至26日至29日舉行，副總統蕭美琴今天出席參觀，肯定台灣生技醫療量能...

退輔會強調：不會在高山與可耕土地蓋太陽能板

退輔會近日修訂 「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管 理經營辦法」第三條，將所轄農場經營 事項，新增「太陽能及生質能相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。