在美演說談到外交 盧秀燕：路若會通、子孫才會成功！

台中市長盧秀燕美西時間7月26日深夜再度抵達洛杉磯，隔日早上應僑界邀請以「台中翱翔、台灣起飛」 為題演講，南加州僑界約500多人共進午宴，與會者包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong），到場致意。

台中市長盧秀燕應僑胞邀請訪美，7月22日抵美當晚因颱風侵台路徑南移，因此趕回台中坐鎮防颱。凱米颱風暴風圈遠離台灣後，盧秀燕決定自費購買機票訪美，繼續未完行程，她表示，信守對僑胞的承諾，力拚城市外交。

盧秀燕第二趟在7月26日深夜抵達機場後即受到大批南加州僑胞、政治大學、淡江大學等校友會代表熱情迎接，落地後休息不到5小時，馬不停蹄參加僑界舉辦的記者會，出席僑宴發表專題演講。

5天內飛了3趟長途班機，每趟超過12小時，盧秀燕27日精神奕奕透過演講，介紹施政理念、台中進步近況與城市發展潛力與投資前景，歡迎更多美國企業落地台中。

她致詞說，5天來回美國，一點都不辛苦，反正「我是燕子，滿能飛的」。

她以幸福台中的五大支柱為演講主軸，打造「陽光的台中」「繁榮的台中」「科技的台中」「國際化的台中」「宜居的台中」。

盧秀燕強調，她的從政初衷「市民就是家人」，從政30年來始終維持初心，將市民當成家人照顧，不分黨派、省籍、族群，「心甘情願為家人服務」，將台中當作家庭用心經營與建設。

最後，盧秀燕舉台灣開發東部蘭陽的第一功臣吳沙名言為例「路若會通，子孫才會成功！」強調路不只是指交通建設，更包括國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，和諧穩定「卡欸通」。

僑宴在洛杉磯舉行，來賓包括中華民國前總統府資政袁健生、外交部北美司前司長令狐榮達、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、駐洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永。

美國政壇與會人士，包括美國聯邦眾議會外交委員會印台小組主席金映玉、美國眾議員趙美心及劉雲平（視訊致意），加州眾議員方樹強，還有蒙特利公園市長黃泰平、蒙特利公園市副市長吳紹榮、核桃市副市長秦振國、核桃市議員伍立倫、亞凱迪亞市議員王愛琳、亞凱迪亞市議員鄭博仁、聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市議員羅霈霆、蒙特利公園市議員饒影凡等。

僑界領袖則有羅省中華會館主席李金生、汎美中華會館聯誼會執行長張自豪、大洛杉磯台灣會館陳柏宇、美國越柬寮華人團體代表羅明、北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長林翠雲、世界華人工商婦女企管協會總會副總會長陳玲華、僑務委員于仁豪等。