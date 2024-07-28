學者：李登輝時期密使溝通管道 減少兩岸誤判衝突

國史館今天舉行「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，政大台灣史研究所教授薛化元在論文指出，前總統李登輝於1992年與中共高層建立的祕密溝通管道，減少台海兩岸互動可能因誤判產生的衝突。

國史館與李登輝基金會27日、28日連續2天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會。薛化元今天發表「李登輝主政時期對中國大陸政策：以曾永賢為中心的探討」論文。

薛化元指出，李登輝時代，來往台海兩岸的「密使」廣為人知，曾任國策顧問的曾永賢建立兩岸溝通管道是相當重要的一環。

薛化元指出，李登輝一方面透過「國統綱領」及其後續政策的詮釋，作為中華民國與中華人民共和國關係往來的原則，另一方面，考慮到台海兩岸之間的往來互動將會愈來愈頻繁，因此建立與中共高層的溝通管道，是李登輝總統任內的重要課題。

薛化元說，當年李登輝的幕僚張榮豐也曾在回憶錄中提到這過程，包括，曾永賢與張榮豐1992年8月31日從台灣抵達香港，於9月2日輾轉到達北京，與中共高層接上線。

薛化元指出，張榮豐曾提及，這次北京之行開啟了兩岸長達8年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過1995、1996年解放軍的飛彈演習、1999年的「特殊國與國關係」等事件，這個管道減少誤判的作用。

薛化元說，由於1992年曾永賢與張榮豐成功建立與中共的祕密溝通管道，讓李登輝政府可以掌握更多重要的中共情資，並透過溝通，減少兩岸互動因誤判產生的衝突，也讓李登輝政府能夠更精準地研判中共反應；除了體制上原本能蒐集到的資訊外，還多了透過祕密溝通管道可以掌握的情資，讓李登輝政府能夠更精準地研判中共反應。

不過，薛化元在論文也指出，這個管道得以建立，也是因為當時中共政權可以跳脫某種程度意識形態的包袱，「不強力打壓中華民國／台灣的國際活動空間，才使得雙方互動得以順利推展」。