謝衣鳯遭質疑颱風期間人去哪？朱立倫：口水攻擊

中國國民黨主席朱立倫今天談及同黨籍立法委員謝衣鳯遭質疑颱風凱米期間「去哪了？」時說，謝衣鳯每天都為地方爭取重建經費及了解地方災情，竟還遭口水攻擊。

上午與謝衣鳯在彰化縣大村鄉勘災的朱立倫接受媒體聯訪表示，風災造成彰化以南淹水，農業損失嚴重，農民及基層產業受很大影響，中央政府應負完全責任，減輕地方負擔，完整重建及補償地方損失。這時大家應團結努力災後重建，國民黨縣市首長都非常認真、努力，北部還提供機具供中、南部救災或重建。

至於國民黨籍立委顏寬恒涉詐領助理費等一審遭判刑，朱立倫說，希望顏寬恒全力爭取清白，也相信過程中只要全力、努力，一定能透過司法找回清白，黨紀部分則依慣例處理；不過，朱立倫未說明慣例意涵。

此外，新竹市長高虹安涉在立委任內詐領助理費一審也遭判刑，朱立倫回應媒體詢問是否相信高虹安清白時表示，希望大家都能追求司法公平正義，提供相關證據證明清白。