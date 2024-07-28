核三除役在野憂外資止步 綠委駁：綠電才是國際主流

核能三廠1號機運轉執照屆滿，今日除役。國民黨立委王鴻薇批評，民間普遍擔憂缺電問題，外資怎麼敢投資？民進黨立委王定宇指出，在野別拿核電當作招商引資的誘因，因為綠電才是國際主流，很多大企業投資台灣的原因，就是因為台灣有綠電供應。

王定宇指出，事實上，蔡英文政府任內至今，外資投資台灣是破史上紀錄，背後國際因素包含美中貿易戰、台灣優勢，因此蔡英文政府到賴清德政府任內，重大的僑外投資不斷增加，並未因為台灣發展綠電而衰退；更因台灣發展再生能源，符合歐美先進企業要求，進而選擇投資台灣。

王定宇舉例，全世界重要企業，如ASMO、Google、Amazon，很多重要的機械各方面的公司，都選擇台灣作為最適合投資的地方，倒是中國呈現不斷的撤資現象。歐美許多先進企業，有很多業務要求百分之百的綠能、綠電，而綠能的計算是不包含核電的。

針對藍營鼓吹發展核電，王定宇認為，只有在安全無虞、核廢料有地方去、能處理，討論才有意義，目前藍營執政縣市沒人願意接受核廢料，目前核電的安全性特別是核四廠品質讓人擔憂，該廠也在前總統馬英九任內宣布停止。

他說，鼓勵核電的藍營立委，必須更負責任地告訴大家你核廢料要放在哪裡、如何處理，以及核電安全，在地下人稠的台灣如何因應核電風險，不要拿核電當作招商引資的誘因，因為綠電、再生能源才是國際主流，很多大企業投資台灣的原因，就是因為台灣有綠電供應。

談及台灣能源是否會短缺？王定宇說，不管是行政院或經濟部都努力確保備載容量，並因應未來發展，在能源供應上不遺匱乏，這點政府會盡最大力量滿足，但選擇錯誤的能源方式，不僅不能解決台灣經濟需求，反而會導致台灣的災難跟社會成本。

至於未來核融合或小型核模組，他認為，目前都還沒有達到商業化的運轉，可以觀察跟期待。