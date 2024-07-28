國密法修正後蔡英文升等論文解密？ 羅智強：最多再5年

藍營提出「國家機密保護法修正草案」，外界關注如果可以解密一般文件，是否適用已被教育部認為「絕對機密」的前總統蔡英文升等論文資料？羅智強今天表示，各政府部門過往核定機密均依照行政院頒布規定實施，「國密法」草案修正通過後，就有法律可以適用，以蔡英文教授升等論文資料為例，若立法院三讀通過他本人所提版本，法令生效後5年，該份資料保密年限將依法重新起算，最多5年就能解密。

國民黨立委羅智強、徐巧芯與羅廷瑋日前分別提出「國家機密保護法修正草案」版本，要求一般文件解密時間不得逾5年、3年，外界關心此一修法能否適用於已被教育部核定為「絕對機密」的前總統蔡英文的升等論文資料以其他已被核定保密年限逾10年的爭議案件？

依據現行法令，除國家機密保護法規定涉及確保國家安全及利益的機密外，現行各公務機關依行政院訂頒的文書處理手冊自行核定機密，且無保密年限的限制規定，解密與否均由機關自行決定，但行政院文書處理手冊並無法律授權，僅為行政規則，卻擁有核定國家機密的權限，引發在野質疑。藍營提出兩種版本要求限縮解密一般文件時間，徐巧芯與羅廷瑋版規定解密時間不得逾3年、羅智強版為不得逾5年。

羅智強表示，民進黨總愛拿機密做遮羞布，如果駐美代表俞大㵢買沙發、蔡英文學位升等論文都是密件，動輒都要超過10年，甚至要30年才能解除，要立委如何監督？

舉例來說，蔡英文升等論文被教育部核定為「絕對機密」，到2049年才能解密。羅智強表示，如果立法院會最終三讀通過的是一般文件解密時間不得逾5年版本來計算，蔡英文升等論文保密期間就必須在法令生效當下，教育部必須依法重新核定保密年限，最多5年，如果是在今年2024年生效，2029年就能解密。

羅智強強調，目前政府將許多不適用國家機密保護法的文件設為密件，且時間相當長，妨害立委監督政府施政，依行政法令理論，立法院只要通過國家機密保護法修正草案，將政府文件保密年限法制化、明確化，政府部門就必須全面重新審視過往依行政院行政規則下已核定的文件保密年限是否符合法令規定，對不符法令規定的予以重新核定，沒有「不溯及既往」的問題。