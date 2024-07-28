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罷免案如果成立 謝國樑號召支持者投票再擊退對方一次

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（中）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（中）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影

面對民眾連署罷免考驗的基隆市長謝國樑今天說，有人問他會不會憂愁、難過、壓力很大，他說不會，因為如果要我們再選（投）一次，我們就再擊退對方一次。今年沒有把他們（民進黨）壓制住，明年又要再經歷一模一樣的一次（罷免立委），那不是每天都在應付這些問題嗎？

中國國民黨基隆市黨部今天上午10點在七堵舉辦年度幹部小組長授證，同場召開國會改革說明及反惡罷挺善樑座談會，國民黨副主席連勝文、立委林沛祥和市議會黨團書記長蔡旺璉、市議員張耿輝、韓世昱等人到場聲援謝國樑。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，8日將4萬3138份連署書送交基市選委會，目前正在查對連署人資格，最遲要在8月17日完成，再將查對結果函報中央選委會宣告罷免案成立或不成立。

謝國樑在座談會中說，這是一個挑戰沒有錯，他覺得我們要正面迎接這個挑戰，只要團結，一定會獲得最後的勝利。謝國樑拜託支持者一起正面迎接這個挑戰，出來投「不同意罷免」這一票，獲得選舉的勝利。

謝國樑說，全台灣所有人都知道，這場罷免案不是罷免的最後一站，而是罷免的第一站。假如這一站沒有守住，到明年2月1日立委任期滿1年開始，就會有2個、30個以上的立委等著要被罷免，他猜可能林沛祥也是其中之一。

凱米颱風威脅剛解除，謝國樑也提及市府團隊和林沛祥，這幾天都在災害應變中心，緊急通報系統有報案進來就馬上解決。路樹倒了，尤其倒在道路上立即清空。25日晚上11點半召開最後一次災害應變中心會議，確認主要幹道、人行道等環境都整理乾淨，民眾隔天上班、上課平安正常，證明基市府是有效率、有效能的地獻政府。

謝國樑說，連勝文國際閱歷豐富，一定能夠了解他積極想幫基隆做國際合作，引進好的大學，對基隆在地高中生有幫助的心情。連也有孩子，也能了解基隆每個行政區都有室內兒童樂園，對爸爸媽媽的幫助。現在不只是基隆人，淡水、樹林、桃園民眾來玩也歡迎，因為基隆是有愛的城市。

謝國樑表示，很多人問他第2階段（查對作業）會不會過？他說不管會不會過，我們都要不同意。也很多人也問他，「民進黨竟然罷免你，你會不會憂愁？你會不會很難過？會不會壓力很大？」他說不會啊，因為這個就是選舉，如果要選舉，要我們再選一次，我們就再擊退對方。

謝國樑說，他最感謝基隆鄉親，但很抱歉，大家要再出來投這一票。大家要這樣想，如果不出來投這一票，明年全國大家都出來要投這個票（罷免立委）了。基隆作為台灣頭，有責任也有義務，帶給台灣和平而且善良的社會環境，讓基隆更好，讓台灣更好。

國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（右一）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（右一）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（立者）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（立者）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（右一）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（右一）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（立者）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部今天在七堵舉辦反惡罷挺善樑座談會，基隆市長謝國樑（立者）感謝鄉親支持他，如果「要再選一次」，號召大家出來投票。記者邱瑞杰／攝影

罷免 謝國樑

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