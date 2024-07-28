李登輝密使建立兩岸溝通管道 學者：減少兩岸誤判

國史館今舉行「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會第二天議程，政大台灣史研究所教授薛化元於論文中指出，前總統李登輝於1992年與對岸中共高層建立溝通管道，減少兩岸互動可能因誤判而產生的衝突。

國史館與李登輝基金會於27日、28日共同舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，今上午針對李登輝的中國大陸政策進行討論。薛化元在他「李登輝主政時期對中國大陸政策：以曾永賢為中心的探討」一論文中指出，在李登輝時代，來往台海兩岸的「密使」廣為人知，時任總統府國策顧問曾永賢建立兩岸溝通管道是相當重要的一環。

薛化元指出，李登輝當時考慮到台海兩岸之間的往來互動將會愈來愈頻繁，因此建立與中共高層的溝通管道，是李登輝總統任內的重要課題。他透過訪談當年李登輝的幕僚張榮豐指出，曾永賢與張榮豐於1992年8月31日從台灣抵達香港，於9月2日輾轉到達北京，與中共高層接上線。

薛化元指出，張榮豐在訪談中說，這次北京之行開啟了兩岸長達8年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，這個管道起到部分減少誤判的作用。

薛化元在論文中評論說，由於1992年曾永賢與張榮豐成功建立與中共的秘密溝通管道，讓李登輝可以掌握更多重要的中共情資，並透過溝通，減少兩岸互動因誤判產生的衝突，也讓李登輝政府能夠更精準地研判中共反應，甚至在第三次台海危機時，得以透過管道與對岸確認演習資訊。

不過，他認為，這個管道得以建立，是因為當時中共政權可以跳脫某種程度意識形態的包袱，不強力打壓中華民國／台灣的國際活動空間，才使得雙方互動得以順利推展。