媒體指擬增設副主席 民眾黨：目前沒有黨代表提案
媒體報導，台灣民眾黨將在黨代表大會討論增設副主席。民眾黨發言人戴于文今天說，目前沒有黨代表提案增設副主席，許多報導企圖帶風向擾亂黨內運作，盼外界勿以訛傳訛，炒作政治話題。
聯合報今天報導，民眾黨8月3日將舉行黨代表大會，傳出黨代表有意提案新增副主席，由前立委蔡壁如擔任。除制衡民眾黨立委黃國昌，避免黨被黃國昌牽著走，另因民眾黨主席柯文哲有台北市3大案在司法調查中，為防止未來若柯文哲出事後群龍無首，蔡壁如是創黨發起人之一，相信能維持民眾黨主體性。
戴于文透過媒體群組表示，有關媒體報導以「防柯文哲也出事，民眾黨醞釀設副主席」提到民眾黨將在黨代表大會討論增設副主席一案，他要特別澄清，該報導毫無事實根據，目前沒有黨代表提案增設副主席。
戴于文說，近期有許多報導用杜撰揣測方式，將司法案件與民眾黨相關規範進行不當連結，企圖帶風向擾亂黨內運作，內容毫無根據，根本編劇等級，希望外界勿再以訛傳訛，藉此炒作政治話題。
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