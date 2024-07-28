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川普會協防台灣嗎？日經解析三種可能性

中央社／ 東京28日綜合外電報導
「日本經濟新聞」評論員秋田浩之日前以「川普會協防台灣嗎？」為題，說明這位前美國總統或許把這項議題單純看做與中國的談判籌碼。美聯社
「日本經濟新聞」評論員秋田浩之日前以「川普會協防台灣嗎？」為題，說明這位前美國總統或許把這項議題單純看做與中國的談判籌碼。美聯社

美國剩3個多月將於11月5日舉行總統大選，「日本經濟新聞」評論員秋田浩之日前以「川普會協防台灣嗎？」為題，說明這位前美國總統或許把這項議題單純看做與中國的談判籌碼。

川普於2016年大選贏得第1個總統任期，2020年競選連任失利，2024年再度爭取共和黨提名逐鹿白宮。他在「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）16日出刊的專訪問中表示，台灣奪取美國約100%的晶片事業，並說台灣應該向美國支付防禦中國的費用。

川普同時表示，台灣距離美國「9500英里（約1萬5288公里）遠」，「距離中國只有68英里（約110公里）」且在砲彈射程範圍之內。

對此，秋田浩之直指，確實，全世界約90%的先進晶片都來自台灣，但從川普非第一次說「台灣奪取美國晶片事業」這種話看來，反映出他對這件事的不滿。而協防與美國領土相隔十萬八千里的台灣，對美方所構成的重大挑戰和費用，也是不爭的事實。

儘管如此，川普這番話讓人不安之處在於，若是爆發安全危機，未來川普政府對台的承諾讓人存疑。

北京當局想必十分欣喜川普的言論。中國官媒「環球時報」在「彭博商業周刊」專訪出刊隔天寫說，川普的言論暴露出「美國所謂的對台承諾只是空話」。

秋田浩之認為，若川普繼續表達這類觀點，中國或許會在台海和東海更為獨斷，推升亞洲的緊張局勢。

真正的問題在於，川普看似不願協防台灣這件事，是他真實感受還是單純政治操作手段？而秋田浩之認為，從川普第一個總統任期的幾次事件看來，前者可能性大些。而這一切似乎從2016年12月開始，當時距離宣誓就職還有1個月的川普與時任台灣總統蔡英文通話，激怒了北京當局。

根據前川普政府官員說法，川普對中國的反應十分訝異，且旋即採取行動修補雙邊關係。

根據多位美國外交消息來源，川普雖順利緩減緊張、化解局勢，但之後開始與台灣議題保持距離，視此為外交地雷。

然而，他的政府團隊從未停止推動友台政策，包括軍售66架F-16戰機，並派遣近期所見最高階的美國官員訪台。

上述行動大多是由諸如前國務卿蓬佩奧（MikePompeo）和中國專家兼前副國家安全顧問博明（MattPottinger）所率領。只要行動不會阻礙與美中貿易等對話，川普似乎都會點頭答應。

但要是川普2024勝選，美中關係會怎麼變化？

秋田浩之認為，川普對中國顯然仍有許多怨氣，把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和美國所受的重大傷害都怪罪於中國，這從他7月18日在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）中以「中國病毒」稱呼COVID-19可見一斑。

這暗示了，若是勝選，川普有可能對中採取更強硬立場，也有可能改變他在台灣議題上的做法。而以下為3種可能發生的局面。

第一，川普將透過加快軍售等方式來提升台灣自衛能力。川普第2個總統任期中，若再度延攬第1任期的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）等強硬反中派人士入閣，這方面的可能性就更大了些。

第二，川普可能利用台灣當作籌碼，以在貿易和高科技談判中逼迫中國讓步。秋田浩之認為，川普治下的白宮有可能會先支持台灣，用以施壓北京，但一旦達成目標、面臨中國反彈就會立即收手。這個手段暗示著，美國將利用台灣議題作為其達成政策目標的工具，而這麼做對亞洲有著讓人不樂見的安全影響。

第三，川普可能會平衡上述兩個選項，走中間路線。他或許會如第1任期般容忍執政團隊之中某些強硬派在挺台的作法，但有一定的限度。

秋田浩之說，影響川普決定的因素會很多，包括新執政團隊內部的權力平衡，也包括中國的反應，但最後決定權仍在川普手上，如果他贏得第2個總統任期的話。

無論如何，秋田浩之寫說，最為重要的是，美國盟友應繼續多管齊下，向川普強調台海穩定的重要性。

川普 秋田 美國

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