王毅會布林肯喊一中 外交部批乖離現實謬論

中國外交部長王毅27日在寮國會見美國國務卿布林肯，王毅再稱台灣不是國家。外交部今天批評王毅言論是「乖離現實的謬論」，中方以挑釁方式破壞穩定，意圖片面改變現狀。

東南亞國家協會（ASEAN）外長及相關會議7月24至27日在寮國永珍舉行，王毅27日在永珍會見布林肯（Antony Blinken）。這次繼4月26日在北京後，兩人相隔3個月再度會見。

據中國外交部會後發布新聞稿，王毅表示，台灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家。台獨與台海和平水火不容。「台獨勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮台獨空間，朝著實現完全統一的目標努力。」

外交部今天透過新聞稿批評，王毅的對台言論是「乖離現實的謬論」，並重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

外交部表示，中方在區域內不斷以挑釁方式破壞穩定，意圖片面改變現狀，國際民主社群對此高度關切，並已多次強調台海和平穩定實與全球安全繁榮息息相關，不可或缺。

外交部指出，政府將持續深化與美國等理念相近國家的合作夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，致力促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

另一方面，美國國務院新聞稿則指出，布林肯會中向王毅強調維持台海和平及穩定的重要性；另針對中國在南海破壞穩定以及支持俄羅斯軍工業基礎等行徑表達嚴正關切。

對此，外交部表示，對於美方高層再度藉與中方互動的場合，重申支持台海和平穩定的堅定立場，外交部表達誠摯感謝。