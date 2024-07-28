即時短評／政府勿把「機密」當成貪腐保護傘

憲法法庭日前針對國會改革法案裁准暫時處分，也讓立法院成立的兩個專案調查小組被迫停止運作，爭議案件要水落石出恐要等等。而這一切又和前朝政府喜歡用「密件」規避立法院監督有關，導致爭議事件難以釐清，不免讓人覺得政府有濫用之嫌。

國家機密保護法將機密等級區分為絕對機密、極機密、機密，保密期限依序分別為不得逾30、20、10年，內容指涉國家安全及利益。而一般公務機密不僅沒有明確法源依據，現行公務機關可逕依行政院文書處理手冊自行核定機密，該規定並未明定保密期限與解密條件，故均得由機關自行決定，也因此產生不少爭議。

從疫情期間在野黨不斷質疑的疫苗採購合約、前總統蔡英文在政大的人事檔案、鏡電視申設過程、數位身分證，再到近期駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑等，要不是被列為密件封存不給看，就是限制東限制西，甚者更是整本資料塗黑，無疑加重規避立法院監督的嫌疑，更不用說外交國防等機密，只要在野黨提出質疑，就立刻被扣上大大的紅帽子。

然而，這樣的狀況好不容易在國會改革法案通過後，才出現轉圜餘地，立法院馬不停蹄，在法案生效後成立鏡電視、進口雞蛋專案調查小組，正準備動手動腳釐清爭議環節時，無奈遭大法官裁定暫時處分。

事涉敏感的政府事項被核定「機密」當然有其必要性，但政府不能藉由法規的模糊地帶，濫用機密來規避立法院的監督，甚至成為打擊在野陣營的工具或當成貪汙腐敗的保護傘，這絕非人民所期待的，而是應該檢視現行法規的不足，讓國家機密保護更加健全的同時，也避免政府機關濫用「密件」來規避施政上的缺失。