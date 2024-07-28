避免政府濫核密件 藍提修法：一般公務機密3年解密

前總統蔡英文執政時期留下不少爭議事件待釐清，但不少案件被列為機密，遭在野質疑規避監督。國民黨立委羅智強、徐巧芯與羅廷瑋分別提出「國家機密保護法修正草案」，希望將一般公務機密法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時程。徐巧芯與羅廷瑋版規定解密時間不得逾3年、羅智強版為不得逾5年。

除國家機密保護法規定涉及確保國家安全及利益的機密外，現行各公務機關依行政院訂頒的文書處理手冊自行核定機密，且無保密年限的限制規定，解密與否均由機關自行決定，但行政院文書處理手冊並無法律授權，僅為行政規則，卻擁有核定國家機密的權限，引發在野質疑。

為使一般公務機密法制化，徐巧芯和羅廷瑋提出國密法第11條條文修正草案，增列「非依本法核定之機密，除依法律或法律具體明確授權之法規命令外，保密期限不得逾3年。經機關核定為機密者應送請立法院查照；保密期限或解除機密之條件有延長或變更時，亦同。」

羅智強則提出國家機密保護法第39條條文修正草案，增列「一般公務機密為政府機關持有或保管之資訊，除國家機密外，依法令有保密義務者。一般公務機密文書列為密等，除法律另有規定外，保密年限不得逾5年，期限屆滿自動解除機密，不得申請延長。」

羅智強表示，目前法案已經立法院會一讀通過交付司法及法制委員會審查，下會期會努力推動排案審理，和黨內、社會做公眾溝通，希望繼續推進政府公開透明、開放政府的改革。