快訊

林士傑低調出殯沒公祭 對比當年安平角頭葬禮排場驚人

巴黎奧運／戴資穎最後一舞首戰來了 謝淑薇同一天亮相

影／載花蓮人走海路回家！蘇花海運蘇澳港啟航 「不想再繞一圈台灣」

避免政府濫核密件 藍提修法：一般公務機密3年解密

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委羅智強、徐巧芯均與羅廷瑋提出「國家機密保護法修正案」，希望將一般公務機密法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時程。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強、徐巧芯均與羅廷瑋提出「國家機密保護法修正案」，希望將一般公務機密法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時程。圖／聯合報系資料照

前總統蔡英文執政時期留下不少爭議事件待釐清，但不少案件被列為機密，遭在野質疑規避監督。國民黨立委羅智強徐巧芯與羅廷瑋分別提出「國家機密保護法修正草案」，希望將一般公務機密法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時程。徐巧芯與羅廷瑋版規定解密時間不得逾3年、羅智強版為不得逾5年。

除國家機密保護法規定涉及確保國家安全及利益的機密外，現行各公務機關依行政院訂頒的文書處理手冊自行核定機密，且無保密年限的限制規定，解密與否均由機關自行決定，但行政院文書處理手冊並無法律授權，僅為行政規則，卻擁有核定國家機密的權限，引發在野質疑。

為使一般公務機密法制化，徐巧芯和羅廷瑋提出國密法第11條條文修正草案，增列「非依本法核定之機密，除依法律或法律具體明確授權之法規命令外，保密期限不得逾3年。經機關核定為機密者應送請立法院查照；保密期限或解除機密之條件有延長或變更時，亦同。」

羅智強則提出國家機密保護法第39條條文修正草案，增列「一般公務機密為政府機關持有或保管之資訊，除國家機密外，依法令有保密義務者。一般公務機密文書列為密等，除法律另有規定外，保密年限不得逾5年，期限屆滿自動解除機密，不得申請延長。」

羅智強表示，目前法案已經立法院會一讀通過交付司法及法制委員會審查，下會期會努力推動排案審理，和黨內、社會做公眾溝通，希望繼續推進政府公開透明、開放政府的改革。

徐巧芯 羅智強

延伸閱讀

童子賢破核廢神主牌 羅智強：賴政府勿堅持非核家園

陸船翻覆案迎來善意 羅智強：賴政府應減少意識形態

賴清德全代會致詞通篇不提中華民國 羅智強：又不敢宣布台獨

馬英九挺謝國樑文宣遭惡搞 羅智強批罷樑團體「水準低落」

相關新聞

即時短評／政府勿把「機密」當成貪腐保護傘

憲法法庭日前針對國會改革法案裁准暫時處分，也讓立法院成立的兩個專案調查小組被迫停止運作，爭議案件要水落石出恐要等等。而這...

避免政府濫核密件 藍提修法：一般公務機密3年解密

前總統蔡英文執政時期留下不少爭議事件待釐清，但不少案件被列為機密，遭在野質疑規避監督。國民黨立委羅智強、徐巧芯與羅廷瑋分...

侯友宜基隆固樑 罷團批基選委會

罷免基隆市長謝國樑行動未歇，拆樑團體昨再上街頭，還嗆基隆市選委會不要淪為打手；藍營則持續「固樑」，新北市長侯友宜昨晚到到...

名人思生活／李四川 養花種瓜悟人生

台北市副市長李四川當過雙北和高雄三直轄市副市長，有「最強鐵鎚」封號，務實的行事風格頗獲肯定；日常生活中的李四川有鐵漢之外...

藍推國密法修法 綠營：不要為開放而開放、為解密而解密

國民黨立委羅智強、徐巧芯提出「國家機密保護法修正草案」，希望將一般公務機密文書法制化，避免行政單位濫用行政規則延長解密時...

台灣交保護費未必有保護？川普若當選恐讓疑美論更盛行

美國共和黨總統候選人川普指台灣搶奪了美國的晶片產業，要求台灣繳納保護費，在台引發軒然大波，民眾質疑，中華民國何時沒交保護費？其實，自中華民國與美國結束正式邦交關係後，中華民國對美國年年付「保護費」從未中斷，自1979年以降，年年有對美軍購。關鍵在於，若中華民國繳納更多保護費給予美國，美國給予的保險是什麼？是否敢於表態關鍵的台海衝突時刻，願意武力直接介入，抑或是繳保護費後，換到的仍舊是虛無的口頭挺台？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。