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布林肯向中方強調台海和平重要性 外交部：感謝

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

美國國務卿布林肯27日出席「東南亞國家協會（ASEAN）部長級會議」，向中國外交部長王毅強調維持台海和平及穩定的重要性，外交部今對此表示誠摯感謝。

外交部指出，布林肯（Antony Blinken）在寮國出席「東南亞國家協會（ASEAN）部長級會議」，並於場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅；會後美國國務院新聞稿指出，布林肯於會中向王毅強調維持台海和平及穩定的重要性；另針對中國在南海破壞穩定以及支持俄羅斯軍工業基礎等行徑表達嚴正關切。

外交部表示，對於美方高層再度藉與中方互動的場合，重申支持台海和平穩定的堅定立場，外交部表達誠摯感謝。外交部也注意到中方就本次會晤發布的新聞稿中，再度針對台灣發表種種乖離現實的謬論。外交部對此重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中方在區域內不斷以挑釁方式破壞穩定，意圖片面改變現狀，國際民主社群對此高度關切，並已多次強調台海和平穩定實與全球安全繁榮息息相關，不可或缺！

外交部表示，我國政府將持續深化與美國等理念相近國家的合作夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，致力促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

台海 外交部 布林肯

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