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明後兩天熱帶低壓、颱風生成機率曝 吳德榮：防雷陣雨

盧秀燕往返台美5天飛3趟 出席洛杉磯500人僑宴

中央社／ 洛杉磯27日專電
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕今在洛杉磯與500多名僑胞共進午宴。她坦言5天飛了3趟，確實不好受，但為了心愛的城市服務，再累也沒關係。

盧秀燕今天登台演講，向僑胞和台商介紹台中市發展與任內政績。開場白直言，能與僑胞見面，真是一波三折，好事多磨；她向僑民搏感情，說5天之內飛了3趟，代表她的誠意。

盧秀燕22日從台灣出發，預計展開10天訪美行程，參訪美國企業機構、拜訪姊妹市、與僑胞和台商交流等。不過她23日降落西雅圖之後，隨即因凱米颱風逼近台灣，決定返台坐鎮防颱。

颱風過境之後，盧秀燕26日再度搭機飛往美國，今天起繼續訪美行程。她5天之內折返台美3趟，每趟飛行時間超過10小時。

盧秀燕過去擔任省議員、立法委員期間，曾多次訪問美國，但這次美國行是她2018年當選台中市長以來的第1次。

盧秀燕在對僑民演講的一開頭表示，回顧過去幾天，往返台灣與美國，飛行3趟的心路歷程。

她強調，為了災害來臨時候與台中市民在一起，決定回台坐鎮指揮，但也記得對僑民的承諾，這次再來美國是自掏腰包，「我很有誠意」。

盧秀燕為了兼顧訪美與防颱，搭機兩地折返，堪稱鐵人行程。面對中央社記者訪問，她笑說：「燕子本來就能飛。」

她坦言5天飛了3趟長程旅行、指揮防颱也沒太多睡眠，身體上確實不好受，但她說為自己心愛的城市服務，「心一點都不累」、「再累也沒關係」。

盧秀燕強調「招商引資、加值台中」是這次訪美主要目標。她凸顯台中市是「全世界科技重鎮」，台積電、台灣最大的外資美光（Micron）都在台中設有據點；台中市有蓬勃的商業活動、教育服務、環保及能源產業，更擁有強大的人力資源優勢。

市長任內首次訪美受颱風攪局，行程剩不到一半。盧秀燕說，「來日方長，美國是我們姊妹市最多的國家，希望未來還有機會來交流拜訪」。

盧秀燕 美國

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