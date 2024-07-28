「李登輝的抉擇」討論會 蕭新煌：兩國論 綠立論基礎

國史館昨天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌表示，兩岸關係上有兩個「李登輝時刻」，第一是李登輝在一九九一年成立國統會和宣布國統綱領，以自稱「戴帽子」的策略，拖延與應付中共的「統一攻勢」，藉此以政治時間換取政治空間。

蕭新煌說，第二是一九九九年李登輝藉「德國之聲」訪問，向全世界宣告兩岸關係是「特殊的國與國關係」，也就是流行並簡稱的「兩國論」。雖然李登輝事後對「兩國論」的說法不甚滿足，但卻成為日後陳水扁的「一邊一國說」，和蔡英文及賴清德的「互不隸屬立場」的立論基礎。

李登輝基金會董事長李安妮表示，李登輝圖書文物紀念館將落腳在李的家鄉淡水。