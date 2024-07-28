快訊

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「李登輝的抉擇」討論會 蕭新煌：兩國論 綠立論基礎

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
國史館昨天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌表示，已故前總統李登輝就兩岸提出的「特殊的國與國關係」，也就是流行並簡稱的「兩國論」，成為日後前總統陳水扁的「一邊一國說」，和前總統蔡英文及賴清德總統的「互不隸屬立場」的立論基礎。記者周佑政／攝影
國史館昨天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌表示，已故前總統李登輝就兩岸提出的「特殊的國與國關係」，也就是流行並簡稱的「兩國論」，成為日後前總統陳水扁的「一邊一國說」，和前總統蔡英文及賴清德總統的「互不隸屬立場」的立論基礎。記者周佑政／攝影

國史館昨天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌表示，兩岸關係上有兩個「李登輝時刻」，第一是李登輝在一九九一年成立國統會和宣布國統綱領，以自稱「戴帽子」的策略，拖延與應付中共的「統一攻勢」，藉此以政治時間換取政治空間。

蕭新煌說，第二是一九九九年李登輝藉「德國之聲」訪問，向全世界宣告兩岸關係是「特殊的國與國關係」，也就是流行並簡稱的「兩國論」。雖然李登輝事後對「兩國論」的說法不甚滿足，但卻成為日後陳水扁的「一邊一國說」，和蔡英文賴清德的「互不隸屬立場」的立論基礎。

李登輝基金會董事長李安妮表示，李登輝圖書文物紀念館將落腳在李的家鄉淡水。

兩國論 李安妮 李登輝 蔡英文 賴清德 陳水扁

延伸閱讀

李登輝倡兩國論 蕭新煌：成為賴清德互不隸屬立論基礎

李安妮：李登輝不是神 但要當成台灣人資產

81歲拜登宣布退選 年齡真的是最大問題嗎？

小池百合子稱李登輝「台灣的歐多桑」 訪台遭中國批

相關新聞

侯友宜基隆固樑 罷團批基選委會

罷免基隆市長謝國樑行動未歇，拆樑團體昨再上街頭，還嗆基隆市選委會不要淪為打手；藍營則持續「固樑」，新北市長侯友宜昨晚到到...

名人思生活／李四川 養花種瓜悟人生

台北市副市長李四川當過雙北和高雄三直轄市副市長，有「最強鐵鎚」封號，務實的行事風格頗獲肯定；日常生活中的李四川有鐵漢之外...

「李登輝的抉擇」討論會 蕭新煌：兩國論 綠立論基礎

國史館昨天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌表示，兩岸關係上有兩個「李登輝時...

影／基隆力挺謝國樑「反惡罷」 侯友宜：我們是一家人

新北市長侯友宜今晚到基隆碧砂漁港參加市府舉辦的「鎖管季」音樂演唱會，侯說，基北北桃是共同生活圈，但基隆跟新北更親近，「我...

影／與基隆市長謝國樑同台行銷小卷 侯友宜未回應罷樑案

新北市長侯友宜晚間前往基隆市八斗子漁港碧砂泊區與基隆市長謝國樑一同出席新北基隆聯合行銷小卷暨2024基隆浪曲嘉年華開幕活...

綠開戰場破解地方包圍中央 幼兒園案拉響「萬安警報」

賴清德總統執政以來，民進黨雖然在立法院席次屈居劣勢，但包括基隆市長謝國樑罷免案、國會改革釋憲大戰成功暫時處分、台北市幼兒園案「拉柯打蔣」，乃至新竹市長高虹安涉貪遭判刑，綠營都透過法律戰、輿論戰以及地方包圍中央的戰略，取得階段性「勝利」；綠營戰場齊開，目標藍白地方執政縣市，欲破解地方包圍中央之勢，幼兒園案拉響「萬安警報」，藍營耀眼新星、台北市長蔣萬安首當其衝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。