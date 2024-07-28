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侯友宜基隆固樑 罷團批基選委會

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
新北市長侯友宜（右）昨晚到基隆參加鎖管季，與基隆市長謝國樑（右二）一起行銷鎖管，並為謝市長加油打氣。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜（右）昨晚到基隆參加鎖管季，與基隆市長謝國樑（右二）一起行銷鎖管，並為謝市長加油打氣。記者游明煌／攝影

罷免基隆市長謝國樑行動未歇，拆樑團體昨再上街頭，還嗆基隆市選委會不要淪為打手；藍營則持續「固樑」，新北市長侯友宜昨晚到到基隆參加「鎖管季」，侯說，基隆跟新北很親近，「我們本來就是一家人」，力挺謝國樑「反惡罷」意味濃。

侯友宜選前就和謝國樑合體造勢，黨內大咖不斷來加持，台北市長蔣萬安也預計將在八、九月到基隆行銷美食，藍要用北北基桃執政優勢，為謝國樑市政成績單掛保證，改以貼近市民的有感市政，做為反罷免主軸。

侯友宜昨說，他與謝市長同台推銷漁產品及觀光休閒產業並不是第一次，基北北桃是共同生活圈，但基隆跟新北更親近，因為漁港、漁貨都大同小異，帶動觀光及漁業的產量被看見，是他們兩位市長的責任。

謝國樑表示，這次與侯市長是「強強聯手」，未來會尋求跟新北更多的合作及城市行銷，感謝侯市長來為他加油打氣。

日前流傳出一分民政處有關罷免案查對作業費墊付款的公文中顯示，郵寄查詢單數量經費估算是二萬五千份，引發爭議。

拆樑行動發言人李晏蓉說，先前基隆選委會列出寄出查詢無效的九大樣態，包含「未回覆查詢單」，民眾疑問最多的是連署人平日白天並無在戶籍地，而是在外縣市工作或念書，導致沒辦法及時收到掛號信及寄回查詢單，顯示以「未回覆查詢單」作為剔除理由極不合理。

李晏蓉呼籲基隆選委會不要淪為謝國樑打手，別因行政機關不中立，導致最後要走向司法程序，各界都不樂見。

基隆市選委會總幹事張淵翔回應，第二階段查對作業進行中，兩萬五千份只是經費預估，和實際查對是兩回事，請外界信任選委會，中立依法進行查對作業。

侯友宜 基隆市選委會 張淵翔 蔣萬安 謝國樑

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