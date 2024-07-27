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江啟臣：海外僑胞在國際打拚 立委是最堅強後盾

中央社／ 台北27日電

立法院副院長江啟臣率團赴歐州訪問，他在西班牙出席歐華年會時致詞表示，僑胞是中華民國國力的延伸與象徵，而立法院所有立委都是海外僑胞在國際打拚最堅強後盾，他身為立法院世界台商之友會會長，隨時為所有僑胞、台商朋友服務。

江啟臣日前率「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」、「中華民國與西班牙國會議員友好協會」共同出訪捷克、西班牙進行國會外交，行程中會晤捷克參議長參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）、捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）等人，並轉往西班牙參加歐華年會。

江啟臣在出席歐華年會前先會晤西班牙友台的參眾議員，其中包含福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席蘇華雷斯，雙方期待未來持續加強國會交流與合作。

江啟臣出席歐華年會時致詞表示，僑胞是中華民國國力的延伸與象徵，而立法院所有的立委都是海外僑胞在國際打拚最堅強的後盾，他身為立法院世界台商之友會會長，隨時為所有僑胞、台商朋友服務。

江啟臣提到，希望歐洲僑胞及僑界的影響力能世代傳承，持續茁壯、開拓、深化與各國的夥伴關係，發展歐洲僑界新世代的能量，帶動僑胞在海外的整體影響力，也提升我國的國際實力。

江啟臣指出，基於雙方的互補特性，彼此都認為可以推動兩國未來在觀光、教育文化、新能源、AI半導體等無煙囪產業的合作。年會開幕後，江啟臣受義大利國會副議長邀請，緊接著回訪義大利國會，持續進行國會外交公務行程。

歐華年會是旅歐各國僑領為團結全歐僑胞愛國心志，於民國64年在德國舉辦第1屆「旅歐華僑團體聯誼會議」，後續轉變為歐華年會，至今已舉辦第46屆，今年於西班牙馬德里舉行。

本屆歐華年會的中心議題為「世代傳承與經濟合作」，會議聚焦在面對日益複雜的國際情勢，如何運用創新科技及社群網絡匯聚歐洲僑界力量，進行跨世代合作，並提升僑胞在海外整體影響力。

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