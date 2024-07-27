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黃捷點名4藍委「颱風天人去哪了？」 凌濤抓3大漏洞：愛說謊又雙標

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對民進黨立委黃捷點名4位國民黨立委颱風天去哪了，國民黨智庫副執行長凌濤今天反批，黃捷雙標又愛說謊。圖／國民黨提供
針對民進黨立委黃捷點名4位國民黨立委颱風天去哪了，國民黨智庫副執行長凌濤今天反批，黃捷雙標又愛說謊。圖／國民黨提供

凱米颱風造成高雄大淹水，民進黨立委黃捷25日因不在國內勘災，引發批評。黃捷昨深夜在臉書道歉，並點名4位國民黨立委颱風天去哪了？還質疑藍白是在為國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安案轉移焦點。對此，國民黨智庫副執行長凌濤今天反批，黃捷雙標又愛說謊。

黃捷昨天深夜在臉書貼文，為25日不在國內道歉，並質疑這次藍白刻意鎖定她，是想為顏寬恒、高虹安兩個貪汙犯轉移焦點嗎？此外，她更點名立法院副院長江啟臣、國民黨立委柯志恩、謝衣鳯、馬文君「人去哪了？怎麼沒人關心？」

凌濤表示，黃捷的三大漏洞，問題從來在於說謊。當他們質疑黃捷不在高雄的時候，司法判決還未出來，所以沒有轉移司法焦點的問題。再者，黃捷颱風天臉書一再稱「團隊」，就是閃躲自己不在高雄的事實，但又沒有勇氣承認，心虛到底。

凌濤指出，立委因公務出國，藍綠皆有，但重點是，為什麼不誠懇的說實話，反而使用其他里長們辛苦救災的圖片？如果是為了圓謊而盜圖，那也太丟臉了吧？之前黃捷是如何在淹水之時，檢驗高雄市前市長韓國瑜的？現在隻字不提現任高雄市長陳其邁，是不是坐實自己就是雙標仔？

凌濤批評，黃捷是「高雄區域立委」，跑出去玩不回國，又愛雙標說謊。這次風災看到許多辛苦的高雄朋友在第一線打拚，甚至有消防員涉水救助老人家，一幕幕令人動容，反觀黃捷的雙標，充分展現其是一名充滿謊言的立委。

凌濤 凱米颱風 陳其邁 顏寬恒 高虹安 黃捷

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