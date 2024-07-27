快訊

奧運柔道／林真豪也過頭關 退哥倫比亞好手晉級16強

凱米颱風致高雄淹水…韓國瑜過去清水溝被笑 她貼1照片：現在還笑嗎？

奧運柔道／黃金得分賽三角固取勝 楊勇緯驚險晉級8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指公視成宣傳罷免謝國樑工具 王鴻薇要求下架相關影片

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

基隆市長謝國樑罷免案進行中，有公營媒體疑介入罷免案，國民黨立委王鴻薇今日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，她要求立即下架相關影片。

王鴻薇說，公共電視身為國家電視台，最近上線的紀錄片預告竟然片面地只有罷樑宣傳，公視成為特定團體罷免縣市首長的宣傳工具，公視變成「黨媒」嗎？

王鴻薇指出，近日公視台語台新聞專題節目「台灣記事簿」預告片上線，內容滿滿是宣傳「拆樑行動」的內容，雖然目前只有預告片，但紀錄片不應偏頗到只有「一種聲音」，都是表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，根本沒有多元、正反兩方陳述，這難道是公共電視應該製作的節目？

王鴻薇質疑，公視該節目預告都只針對罷免方，而且還強調這是新世代的政治參與、政治素人發起的罷免活動。難道其他支持謝國樑的活動就是舊世代、非政治素人發起嗎？

王鴻薇提到，明明還在進行中的活動，卻直接下標定調，如此不中立、偷渡特定意識形態的方式，不難令人懷疑，現在公視已經是罷樑的宣傳工具。

王鴻薇總結，公視和公廣集團拿納稅人的錢，怎麼變成黨媒？即便是預告片都不能只呈現偏向民進黨的說法，她將要求立即下架，不能容忍國家機器淪為民進黨宣傳工具。

基隆市長謝國樑罷免案進行中，有公營媒體疑介入罷免案，國民黨立委王鴻薇今日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，她要求立即下架相關影片。圖／立委王鴻薇臉書
基隆市長謝國樑罷免案進行中，有公營媒體疑介入罷免案，國民黨立委王鴻薇今日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，她要求立即下架相關影片。圖／立委王鴻薇臉書

公廣集團 公視 王鴻薇 紀錄片 罷免 謝國樑 選罷法

延伸閱讀

民調指超過9成民眾憂缺電 王鴻薇：外資根本不敢投資

高虹安定罪同日檢察官升官 王鴻薇疑：政治獎勵

謝國樑愛女無端捲入罷樑 基市府：利用小朋友行徑惡劣

賴清德稱淹水30公分治水有成 王鴻薇：喪事喜辦太過分

相關新聞

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

台中市長盧秀燕首度訪美行一波多折，她因凱米颱風來襲，搭機返台，坐鎮防颱67小時，昨晚再度搭機接續未完成的訪美行程，政壇掀...

黃捷點名4藍委「颱風天人去哪了？」 凌濤抓3大漏洞：愛說謊又雙標

凱米颱風造成高雄大淹水，民進黨立委黃捷25日因不在國內勘災，引發批評。黃捷昨深夜在臉書道歉，並點名4位國民黨立委颱風天去...

指公視成宣傳罷免謝國樑工具 王鴻薇要求下架相關影片

基隆市長謝國樑罷免案進行中，有公營媒體疑介入罷免案，國民黨立委王鴻薇今日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，...

拆樑團體上街頭教如何回覆查詢單再嗆「別當打手」 基隆選委會回擊

新北市長侯友宜今晚出席新北、基隆聯合行銷小卷活動，並為身陷罷免案的基隆市長謝國樑加油打氣。拆樑團體今天再走上街頭，繼續「...

黨魁之爭／訪美接力賽 盧秀燕激僑界熱情、朱立倫受矚目、蔣萬安成壓軸

國民黨主席明年改選，黨魁之爭逐漸檯面化。台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安從7月底到9月初接連訪問美國，針對明年黨魁選舉及2028年總統大選，僑界焦點全在盧秀燕，盧秀燕因颱風登陸，抵美7小時後折返，防颱任務結束又飛美繼續訪問。

雲林淹水災情慘 張麗善：籲中央放寬50公分救助標準

賴清德總統昨宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助2萬元；50公分以下的中低收入戶，從5000元加碼到1萬元。雲林縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。