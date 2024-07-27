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指公視成宣傳罷免謝國樑工具 王鴻薇要求下架相關影片
基隆市長謝國樑罷免案進行中，有公營媒體疑介入罷免案，國民黨立委王鴻薇今日表示，公視滿滿罷樑宣傳，竟成罷免謝國樑宣傳工具，她要求立即下架相關影片。
王鴻薇說，公共電視身為國家電視台，最近上線的紀錄片預告竟然片面地只有罷樑宣傳，公視成為特定團體罷免縣市首長的宣傳工具，公視變成「黨媒」嗎？
王鴻薇指出，近日公視台語台新聞專題節目「台灣記事簿」預告片上線，內容滿滿是宣傳「拆樑行動」的內容，雖然目前只有預告片，但紀錄片不應偏頗到只有「一種聲音」，都是表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，根本沒有多元、正反兩方陳述，這難道是公共電視應該製作的節目？
王鴻薇質疑，公視該節目預告都只針對罷免方，而且還強調這是新世代的政治參與、政治素人發起的罷免活動。難道其他支持謝國樑的活動就是舊世代、非政治素人發起嗎？
王鴻薇提到，明明還在進行中的活動，卻直接下標定調，如此不中立、偷渡特定意識形態的方式，不難令人懷疑，現在公視已經是罷樑的宣傳工具。
王鴻薇總結，公視和公廣集團拿納稅人的錢，怎麼變成黨媒？即便是預告片都不能只呈現偏向民進黨的說法，她將要求立即下架，不能容忍國家機器淪為民進黨宣傳工具。
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