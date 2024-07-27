超扯行為層出 學者：法盲太多「連政府官員也是」

日前可不可店員在飲料加入口水、大學生在壽司店將寵物蜥蜴放在醬料碟上，而且都還錄影公開。超扯行為層出，讓社會大眾非常驚訝。學者指出，這是因為法盲太多，很多人誤以為自己高興就好，不知道侵害他人權利就要付出代價。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，台灣非常自由，年輕人尤其喜歡透過上網公布影音來表現自我，不少人想變成網紅，但是自由不能侵犯他人的自由，有些人侵犯他人自由還錄影公開，這是欠缺法律素養，甚至是法盲，才會自行廣傳犯罪證據。

學者表示，不只有民眾是法盲，更誇張的是連官員與立委也經常如此，例如立法院修訂國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，規定NCC委員最多只能連任一次。有官員及立委居然以為法律「不溯及既往」，所以先前委員就算已經兩任也不受新法的約束，讓法律學者非常傻眼。

政治大學法律學系副教授廖元豪指出，法律不溯及既往，必須是涉及了信賴利益，或是處罰性的規定，才有這個原則的適用。政府組織法的修正案沒有涉及任何「權利變更」的問題，因為NCC委員等政務官，本來就對「未來繼續任官」沒有任何合理期待的利益，所以依據新法才是原則。

廖元豪教授表示，美國修憲把總統任期改為「只能當兩任」，那羅斯福若在世，難道他會說「我前面那三任不算」？

具有法學博士學位的葉慶元律師也指出，組織法通過以後，當然是對現在的人都開始適用，說什麼不溯及既往、以前當過兩任不受約束，這在法理上是不通的。

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