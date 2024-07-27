拆樑團體上街頭教如何回覆查詢單再嗆「別當打手」 基隆選委會回擊

新北市長侯友宜今晚出席新北、基隆聯合行銷小卷活動，並為身陷罷免案的基隆市長謝國樑加油打氣。拆樑團體今天再走上街頭，繼續「行動連署」做為備分連署書之用，並教導民眾收到查詢單時要如何做回覆，還嗆選委會不要淪市長的打手。基隆巿選委會表示，中立進行查對工作。

拆樑行動發言人李晏蓉說，日前流傳出一分民政處有關罷免案查對作業費墊付款的公文中顯示，郵寄查詢單數量是2萬5千分，陸續到安樂、信義等市場向民眾說明。

拆樑團體指出，先前基隆選委會總幹事張淵翔列出寄出查選單後續將刪除的九大樣態，其中便包含「未回覆查詢單」等，因此為避免民眾未及時接收到需回覆查選單的資訊，決定再次回到街頭宣傳。

李晏蓉說，針對目前民眾提出的疑問中，最大宗的便是連署人平日白天並無在戶籍地，而是在外縣市工作或念書，導致沒辦法及時收到掛號信及寄回查詢單，基隆這種在不在戶籍地生活的模式十分常見，顯示「未回覆查詢單」作為剔除理由極不合理。

李晏蓉表示，拆樑團體再次呼籲，基隆選委會不要淪為謝國樑打手，一場人民發起的罷免活動，不要因為行政機關的不中立，導致最後要走向司法程序，相信這是各界都不希望看見的結果。

基隆市選委會總幹事張淵翔回應，第二階段查對作業進行中，2萬5千分只是經費預粗估數，和實際查對是兩回事，除了查詢單以外，還有其他相關的查對作業需要進行，請外界信任中選會及基隆市選委會，中立依法進行查對作業。