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比八八水災還嚴重 台南水患災民抱怨：2萬補助根本不夠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鹽水觀光美食城今天水退後等待清理重新營業。記者周宗禎／攝影
鹽水觀光美食城今天水退後等待清理重新營業。記者周宗禎／攝影

台南市鹽水區昨天因八掌溪潰堤淹水，今天大部分地區淹水都已退去，淹水嚴重的津城里積水清晨退去，民眾紛紛清理大批泡水受損家具、物品，路面還有很多垃圾待清運。許多居民抱怨「八八水災都沒淹這麼嚴重」、「賴清德怎麼才補助兩萬？以前沒那麼淹都4萬5！」

過去淹水沒這麼嚴重的鹽水區，今天下午多數積水消退，災民紛紛將泡水受損物品及垃圾清到戶外，垃圾車也從一早開始不斷地來回清運。鹽水區文昌里這次全部淹水，到下午積水還沒有完全消退，住戶很擔心繼續下大雨。

黃姓住戶表示，雖然很快就接到里長通知，但這次是因為突然潰堤、水淹太快根本來不及反應，這次災害「比莫拉克風災的時候還嚴重」。

而賴清德總統率先宣布補助淹水超過50公分的住戶兩萬元。災民說，歷次水災都是水淹20公分以上市政府發給5000元、水深超過50公分的中央補助4萬元，不知道為什麼這一次反而特別少。

文昌里長王武龍表示，文昌里這次水患有4百多戶泡水，他也不知道為什麼賴總統這樣率先在高雄宣布補助兩萬、可能不知道這邊的狀況，很多里民在反映，兩萬元根本不夠基本清理善後。

鹽水重災區武廟周遭北門、清泉路一帶路面滿是廢棄物，今天區公所清潔隊加班清理。中正路許多商家要出售的商品很難估計損失，清泉路有水果店所有的水果泡水都必須丟掉損失慘重、「兩萬塊當然不夠」。

區長陳文琪則是率員到災區分送2500個便當，她表示，區內今天剩文昌里因地形遼闊低窪區還有部分積水，其餘地區水都退了、早上開開始就大掃除，感謝各單位幫忙。災害損失的部分，相信未來還會有更多的各方面投入的協助。

鹽水區清泉路面滿布廢棄物，商家還沒有賣出的物品都泡水受損只能當廢棄物等候處理。記者周宗禎／攝影
鹽水區清泉路面滿布廢棄物，商家還沒有賣出的物品都泡水受損只能當廢棄物等候處理。記者周宗禎／攝影
鹽水區清泉路面滿布廢棄物，商家還沒有賣出的物品都泡水受損只能當廢棄物等候處理。記者周宗禎／攝影
鹽水區清泉路面滿布廢棄物，商家還沒有賣出的物品都泡水受損只能當廢棄物等候處理。記者周宗禎／攝影
鹽水區淹水今天消退，受災住戶紛紛清理屋內淤泥、將受損物品遷到屋外路面，再由清潔隊清運，大型物件則有小山貓幫忙處理。記者周宗禎／攝影
鹽水區淹水今天消退，受災住戶紛紛清理屋內淤泥、將受損物品遷到屋外路面，再由清潔隊清運，大型物件則有小山貓幫忙處理。記者周宗禎／攝影
鹽水區中正路很多商家的物品都泡水受損。記者周宗禎／攝影
鹽水區中正路很多商家的物品都泡水受損。記者周宗禎／攝影
鹽水區淹水今天消退，受災住戶紛紛清理屋內淤泥、將受損物品遷到屋外路面。記者周宗禎／攝影
鹽水區淹水今天消退，受災住戶紛紛清理屋內淤泥、將受損物品遷到屋外路面。記者周宗禎／攝影

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