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雲林淹水災情慘 張麗善：籲中央放寬50公分救助標準
賴清德總統昨宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助2萬元；50公分以下的中低收入戶，從5000元加碼到1萬元。雲林縣在這次颱風
淹水災情嚴重，有17鄉鎮有災民安置，縣長張麗善今喊話中央，就算淹水不到50公分，很多家電用品泡水就壞掉了，希望中央放寬救助標準。
凱米颱風造成雲林多處淹水，大埤、水林、斗南部分聚落一度水淹逾1公尺，截至今天中午，全縣淹水10公分以上仍有8處、10公分以下4處，其中水林鄉萬興村仍有淹水80公分，水林塭底50公分。
張麗善表示，雲林縣20鄉鎮有16鄉鎮鄰近主要排水，很多村莊淹水嚴重，有17個鄉鎮進行災民收容跟安置，撤離人數有410人，目前仍有民眾尚在安置無法回家。
張麗善說，凱米颱風可以說是把一年以來所有的雨量都集中在這裡，雲林縣平地累積雨量超過300毫米，高山也超過1300毫米，情況是相當嚴重。有很多電器用品、家具通通泡在水裡，而且損失非常慘重，不是太陽出來以後拿出去曬曬太陽就好，因為其實都已經結構上跟整個電器用品也都壞掉了。
她呼籲中央下修、放寬淹水救助標準，體恤災民。並呼籲民眾，只要家中有淹水都要拍照留存下來，不管是不是淹水50公分以上才補助，或者中央是否要放寬標準，至少先留存紀錄，對自己比較有保障。
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