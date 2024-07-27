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林岱樺：災情重創應凍漲油價 體恤人民重建家園

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供

凱米颱風在中南部造成災情。民進黨立委林岱樺今天表示，政府應凍漲油價，以體恤受災民眾的困境。

林岱樺指出，國內油價預計連續第四周上漲，中油公司表示，盡管已啟動平穩機制以減輕消費者負擔，預估下週汽油和柴油價格仍將調漲0.3元，這將使國內油價達到近9個月來的新高。

林岱樺說，油價上漲對一般民眾生活成本的影響無疑是雪上加霜，且對於在災害中汽、機車因泡水受損甚至無法啟動的受災戶來說，油價變動並非當務之急，許多受災家庭當前更關心的是如何修復損壞的交通工具，以及未來的經濟壓力。

林岱樺表示，災後重建工作才剛開始，中央與地方政府應從人民的角度出發，制定更符合民眾需求的政策方案。她建議，政府優先考慮提供更多經濟支持和補助，協助受災民眾渡過難關。

林岱樺呼籲，社會各界攜手合作，從心理支持和物質援助等多方面給予災民更多關懷。唯有各方共同努力，才能有效推進家園重建，使受災民眾早日恢復正常生活。

凱米颱風 林岱樺 災後

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