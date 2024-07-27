聽新聞
test
0:00 / 0:00

被黃捷點名颱風天也不在國內 謝衣鳯：我在選區勘災

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

凱米颱風直撲台灣，在中南部致災。民進黨立委黃捷因不在勘災現場受批評，她致歉外也點名立法院副院長江啟臣、國民黨立委謝衣鳯、馬文君、柯志恩，人也不在國內，怎沒人關心？謝衣鳯今表示，感謝黃捷在颱風天還想到她，她都在選區勘災。

高雄因凱米颱風帶來雨勢淹水，黃捷未現身勘災遭批評，她26日分享自己在鼓山區勘災的照片，稱鼓山區仍有大面積積水，國軍弟兄正在支援抽水，她也致歉25日她人不在國內，她會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。不過她也點名藍委，稱江啟臣、謝衣鳯、馬文君、柯志恩等也不在國內。

謝衣鳯說，感謝黃捷在颱風天還想到她，彰化災情嚴重，她都在選區勘災。在雨勢嚴重時，只能從旁協助，不想要影響到救災情況；在雨勢稍緩時，再到現場勘災也不希望影響到災民重建工作。

謝衣鳯表示，這次風災，彰化不管山邊、海邊、河邊，農業、漁業、養殖業及工商產業等都受損嚴重，今日行政院副院長鄭麗君來勘災，希望中央、地方共同協助民眾回復災前情況。

凱米颱風 謝衣鳯 黃捷

延伸閱讀

凱米颱風重創高雄淹大水…不見身影遭罵翻 黃捷道歉了

游淑慧喊「放過黃捷」 酸政治人物來擺拍沒什麼用

黃捷撬門卻扯韓國瑜過往更誇張 藍委群轟：不要牽拖

影／綠委上周四就曾破門 國民黨團公布畫面轟民主倒退

相關新聞

名人思生活／李四川 養花種瓜悟人生

台北市副市長李四川當過雙北和高雄三直轄市副市長，有「最強鐵鎚」封號，務實的行事風格頗獲肯定；日常生活中的李四川有鐵漢之外...

影／基隆力挺謝國樑「反惡罷」 侯友宜：我們是一家人

新北市長侯友宜今晚到基隆碧砂漁港參加市府舉辦的「鎖管季」音樂演唱會，侯說，基北北桃是共同生活圈，但基隆跟新北更親近，「我...

影／與基隆市長謝國樑同台行銷小卷 侯友宜未回應罷樑案

新北市長侯友宜晚間前往基隆市八斗子漁港碧砂泊區與基隆市長謝國樑一同出席新北基隆聯合行銷小卷暨2024基隆浪曲嘉年華開幕活...

綠開戰場破解地方包圍中央 幼兒園案拉響「萬安警報」

賴清德總統執政以來，民進黨雖然在立法院席次屈居劣勢，但包括基隆市長謝國樑罷免案、國會改革釋憲大戰成功暫時處分、台北市幼兒園案「拉柯打蔣」，乃至新竹市長高虹安涉貪遭判刑，綠營都透過法律戰、輿論戰以及地方包圍中央的戰略，取得階段性「勝利」；綠營戰場齊開，目標藍白地方執政縣市，欲破解地方包圍中央之勢，幼兒園案拉響「萬安警報」，藍營耀眼新星、台北市長蔣萬安首當其衝。

超扯行為層出 學者：法盲太多「連政府官員也是」

日前可不可店員在飲料加入口水、大學生在壽司店將寵物蜥蜴放在醬料碟上，而且都還錄影公開。超扯行為層出，讓社會大眾非常驚訝。學者指出，這是因為法盲太多，很多人誤以為自己高興就好，不知道侵害他人權利就要付出代價。...

黃捷點名4藍委「颱風天人去哪了？」 凌濤抓3大漏洞：愛說謊又雙標

凱米颱風造成高雄大淹水，民進黨立委黃捷25日因不在國內勘災，引發批評。黃捷昨深夜在臉書道歉，並點名4位國民黨立委颱風天去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。