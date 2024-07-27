被黃捷點名颱風天也不在國內 謝衣鳯：我在選區勘災

凱米颱風直撲台灣，在中南部致災。民進黨立委黃捷因不在勘災現場受批評，她致歉外也點名立法院副院長江啟臣、國民黨立委謝衣鳯、馬文君、柯志恩，人也不在國內，怎沒人關心？謝衣鳯今表示，感謝黃捷在颱風天還想到她，她都在選區勘災。

高雄因凱米颱風帶來雨勢淹水，黃捷未現身勘災遭批評，她26日分享自己在鼓山區勘災的照片，稱鼓山區仍有大面積積水，國軍弟兄正在支援抽水，她也致歉25日她人不在國內，她會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。不過她也點名藍委，稱江啟臣、謝衣鳯、馬文君、柯志恩等也不在國內。

謝衣鳯說，感謝黃捷在颱風天還想到她，彰化災情嚴重，她都在選區勘災。在雨勢嚴重時，只能從旁協助，不想要影響到救災情況；在雨勢稍緩時，再到現場勘災也不希望影響到災民重建工作。

謝衣鳯表示，這次風災，彰化不管山邊、海邊、河邊，農業、漁業、養殖業及工商產業等都受損嚴重，今日行政院副院長鄭麗君來勘災，希望中央、地方共同協助民眾回復災前情況。